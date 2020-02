Serie A, Giudice Sportivo 22ª giornata: derby Inter-Milan, uno squalificato

La Serie A ha completato ieri la ventiduesima giornata, ma domani (ore 20.45) c’è il recupero Lazio-Verona. Il Giudice Sportivo ha confermato i provvedimenti, con una squalifica che riguarda il derby Inter-Milan di domenica.



I PROVVEDIMENTI – Il Giudice Sportivo ha squalificato Sofyan Amrabat per una giornata, dopo l’espulsione data col VAR contro il Milan. Il centrocampista del Verona salterà la partita di domani in casa della Lazio, recupero di campionato, ma ci sarà sabato contro la Juventus. In tutto sono dieci i giocatori fermati, tutti per un turno. La Fiorentina paga le proteste per quanto successo domenica a Torino con ammenda e diffida per Giancarlo Antognoni, Joe Barone e Daniele Pradè (multe rispettivamente di 25.000, 10.000 e 20.000 euro). Per il derby Inter-Milan assente nei nerazzurri Alessandro Bastoni. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventiduesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 22ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Marten de Roon (Atalanta), Andrea Poli (Bologna), Ernesto Torregrossa (Brescia), Luca Cigarini (Cagliari), Valon Behrami, Cristian Romero (Genoa), Alessandro Bastoni (Inter), Elif Elmas (Napoli), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sofyan Amrabat (Verona)

DIFFIDATI 22ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Mario Pasalic (Atalanta), Ibrahima Mbaye (Bologna), Radja Nainggolan (Cagliari), Federico Chiesa, German Pezzella (Fiorentina), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Matteo Darmian (Parma), Albin Ekdal, Gaston Ramirez (Sampdoria)