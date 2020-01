Serie A, Giudice Sportivo 20ª giornata: Inter-Cagliari, due squalificati

La ventesima giornata di Serie A si è conclusa ieri con Atalanta-SPAL 1-2. A seguito della fine delle partite il Giudice Sportivo ha pubblicato i provvedimenti: per Inter-Cagliari di domenica uno squalificato a testa.

I PROVVEDIMENTI – Si attendeva una stangata, invece sanzione lieve per Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia, espulso domenica contro il Cagliari per un palese espulso all’arbitro Antonio Giua, prende la squalifica minima: due giornate, una per l’ammonizione sotto diffida e una per l’espulsione diretta. Sono in tutto undici i giocatori fermati dal Giudice Sportivo, al termine del turno di campionato: per Inter-Cagliari fermati Antonio Candreva nei nerazzurri e Fabio Pisacane nei rossoblù. Per entrambi i giocatori domenica scorsa è arrivata la quinta ammonizione in campionato, motivo che ha portato alla squalifica automatica. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 20ª GIORNATA SERIE A

Due giornate: Mario Balotelli (Brescia)

Una giornata: Mattia Bani, Nicola Sansone (Bologna), Fabio Pisacane (Cagliari), Dalbert Henrique (Fiorentina), Francesco Cassata (Genoa), Antonio Candreva (Inter), Julian Chabot (Sampdoria), Ola Aina, Tomas Rincon (Torino), Mattia Zaccagni (Verona)

DIFFIDATI 20ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Cristian Romero (Genoa), Ismael Bennacer (Milan)

Quarta ammonizione: Andrea Poli (Bologna), Ernesto Torregrossa (Brescia), Jordan Veretout (Roma), Mattia Valoti, Francesco Vicari (SPAL), Ivan Juric (Verona, allenatore)