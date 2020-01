Serie A, Giudice Sportivo 19ª giornata: Inter, diffidato pure Conte!

In Serie A nessun espulso nella diciannovesima giornata, l’ultima del girone d’andata. Sono comunque sette i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo, con l’Inter che paga nuovamente dazio a livello di diffidati con… Conte. Ecco la situazione disciplinare.

I PROVVEDIMENTI – Sette giocatori sono stati squalificati dal Giudice Sportivo, tutti per la prossima partita, al termine del turno di campionato. Non ci saranno assenti in Lecce-Inter di domenica, con i nerazzurri che ritrovano Nicolò Barella e Milan Skriniar scontate le rispettive sanzioni. Da tempo Antonio Conte convive con tanti diffidati e ora dovrà stare attento pure lui in prima persona: sabato contro l’Atalanta ha ricevuto la quarta ammonizione stagionale ed è entrato a sua volta in diffida. Assieme al tecnico a rischio Alessandro Bastoni, Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio. Questi i provvedimenti integrali dopo la diciannovesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 19ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Hans Hateboer (Atalanta), Dimitri Bisoli (Brescia), Domenico Criscito (Genoa), Senad Lulic (Lazio), Mario Rui (Napoli), Alessandro Florenzi, Aleksandar Kolarov (Roma)

DIFFIDATI 19ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Nicola Sansone, Federico Santander (Bologna), Luca Cigarini (Cagliari), Francesco Cassata, Goran Pandev (Genoa), Antonio Conte (Inter, allenatore), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Sasa Lukic (Torino), Valerio Verre (Verona)