Serie A, Giudice Sportivo 19ª giornata: 8 squalificati fra cui Calhanoglu

C’è anche Calhanoglu fra gli ultimi squalificati del 2021 in Serie A. Come annunciato ieri (vedi articolo) l’ammonizione sotto diffida del turco in Inter-Torino lo renderà indisponibile il 6 gennaio (ore 12.30) a Bologna. Qui la scelta per Udinese-Salernitana.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI DICIANNOVESIMA GIORNATA

Una giornata: Remo Freuler (Atalanta), Dalbert Henrique (Cagliari), Stefano Sturaro (Genoa), Hakan Calhanoglu (Inter), Mario Rui (Napoli), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Mattia Caldara, Tanner Tessmann (Venezia)

DIFFIDATI DICIANNOVESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Bartosz Bereszynski (Sampdoria)

Quarta ammonizione: Mattias Svanberg (Bologna), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Sandro Tonali (Milan), Igor Tudor (Verona, allenatore)