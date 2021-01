Serie A, Giudice Sportivo 18ª giornata: Sau salta l’Inter, Barella diffidato

Giudice Sportivo sulla diciottesima giornata di Serie A che non va soltanto sul prossimo turno: Sau del Benevento salterà per squalifica anche la partita contro l’Inter in programma fra undici giorni. E Barella entra in diffida.

I PROVVEDIMENTI – Marco Sau prende due giornate di squalifica, e salterà così le partite contro Torino e Inter. L’attaccante del Benevento, espulso al 65′ della gara persa 4-1 a Crotone domenica, all’uscita dal campo ha rivolto agli arbitri espressioni irriguardose con un’espressione blasfema. Per quest’ultimo motivo, inoltre, è stata valutata la posizione di Koray Gunter del Verona, senza però stabilire con certezza l’eventuale bestemmia e quindi senza applicare sanzioni con la prova TV. Per quanto riguarda l’Inter, dopo la partita con la Juventus, entra in diffida Nicolò Barella. Il centrocampista ha ricevuto la quarta ammonizione in campionato ed è il secondo diffidato nerazzurro dopo Marcelo Brozovic. Questi i provvedimenti integrali dopo la diciottesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 18ª GIORNATA SERIE A

Due giornate: Marco Sau (Benevento)

Una giornata: Alessio Romagnoli, Alexis Saelemaekers (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Vlad Chiriches (Sassuolo), Luca Vignali (Spezia)

DIFFIDATI 18ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Robin Gosens (Atalanta), Federico Barba, Bryan Dabo, Artur Ionita (Benevento), Junior Messias (Crotone), Nicolò Barella (Inter), Maxime Lopez (Sassuolo), Emmanuel Gyasi, Tommaso Pobega (Spezia)