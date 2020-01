Serie A, Giudice Sportivo 18ª giornata: Inter, nuovo diffidato! 11 squalificati

Il Giudice Sportivo in Serie A ha deliberato con un giorno di ritardo rispetto al solito, visto che generalmente il comunicato esce al martedì. Come noto da lunedì sera per Inter-Atalanta ci saranno Barella e Skriniar squalificati, ma c’è l’ennesimo diffidato nei nerazzurri.

I PROVVEDIMENTI – Domenico Berardi del Sassuolo, espulso per proteste a fine partita col Genoa, prende due giornate per aver affrontato un assistente insultandolo. Il Giudice Sportivo, in totale, ha fermato altri dieci giocatori per un turno. Per quanto riguarda l’Inter era nota la squalifica di Nicolò Barella e Milan Skriniar, ma con l’Atalanta sarà diffidato anche Antonio Candreva. Il numero 87 si aggiunge alla lista che già figura Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio. Questi i provvedimenti relativi ai calciatori dopo la diciottesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 18ª GIORNATA SERIE A

Due giornate: Domenico Berardi (Sassuolo)

Una giornata: Andrea Cistana, Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Barella, Milan Skriniar (Inter), Marco Parolo (Lazio), Antonino Barillà (Parma), Omar Colley, Fabio Depaoli (Sampdoria), Manuel Locatelli (Sassuolo), Nenad Tomovic (SPAL)

DIFFIDATI 18ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Mario Balotelli, Dimitri Bisoli (Brescia), Martin Caceres, Pol Lirola, Nikola Milenkovic (Fiorentina), Domenico Criscito (Genoa), Antonio Candreva (Inter), Danilo Cataldi, Stefan Radu (Lazio), Alessandro Florenzi, Aleksandar Kolarov (Roma), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Armando Izzo (Torino), Mattia Zaccagni (Verona)