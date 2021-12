Serie A, Giudice Sportivo 18ª giornata: Inter, i diffidati restano 2 ma con cambio

Dopo la diciottesima giornata di Serie A cambia l’elenco dei diffidati in casa Inter. Il Giudice Sportivo ha ratificato la squalifica di Barella, ma restano due i giocatori a rischio.

I PROVVEDIMENTI – Già finito il 2021 per Nicolò Barella, che salterà Inter-Torino mercoledì alle 18.30 e tornerà il 6 gennaio in casa del Bologna (vedi calendario). Come noto, il centrocampista contro la Salernitana ha ricevuto la quinta ammonizione ed è scattata immediata la squalifica. Restano però due i diffidati: a Lautaro Martinez, già a rischio dalla scorsa giornata, si è aggiunto Hakan Calhanoglu. Dal Giudice Sportivo nessuna sanzione invece per i granata. Di seguito i provvedimenti integrali dopo la diciottesima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI DICIOTTESIMA GIORNATA

Una giornata: Razvan Marin (Cagliari), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Barella (Inter), Federico Ceccherini, Giangiacomo Magnani (Verona)

DIFFIDATI DICIOTTESIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Dalbert Henrique (Cagliari), Filippo Bandinelli (Empoli), Johan Vasquez (Genoa), Hakan Calhanoglu (Inter), Roger Ibanez (Roma), Norbert Gyombér (Salernitana), Vlad Chiriches (Sassuolo), Alessandro Buongiorno (Torino), Rodrigo Becão (Udinese), Giovanni Simeone (Verona)