Serie A, Giudice Sportivo 18ª giornata: ammenda per l’Inter!

Diciottesima giornata di Serie A che vede l’Inter senza squalifiche particolari, ma con un’ammenda. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera.

LA SANZIONE – Il Giudice Sportivo ha adottato un’ammenda nei confronti della società Inter in relazione ai fatti avvenuti durante l’ultima sfida di Serie A contro il Cagliari. Questa la ragione alla base della decisione di comminare ai nerazzurri una sanzione pecuniaria pari a 5.000 euro: «Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria tre monete, senza arrecare danni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)CGS».

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI DICIANNOVESIMA GIORNATA Due giornate: FONSECA Paulo (Milan). Una giornata: POBEGA Tommaso (Torino); MARÍ Pablo (Monza); LOCATELLI Manuel (Juventus); GOLDANIGA Edoardo (Como), BENETTI Paolo (Staff tecnico Roma); CITTERIO Stefano (Staff tecnico Fiorentina). DIFFIDATI DICIOTTESIMA GIORNATA Quarta sanzione: CARBONI Andrea (Monza); COMUZZO Pietro (Fiorentina); DAWIDOWICZ Marek Pawel (Verona); DE ALMEIDA Miguel Pedro Lopes (Monza); HIEN Isak (Atalanta); LUCUMÍ John (Bologna); TCHATCHOUA Jackson (Verona), ZACCAGNI Mattia (Lazio).