Serie A, Giudice Sportivo 16ª giornata: 5 squalificati, chiusa curva Lazio

Primi squalificati del 2023 in Serie A. Il Giudice Sportivo ha fermato cinque giocatori dopo il turno giocato mercoledì, che salteranno tutti la diciassettesima giornata. Qui la vicenda legata ai cori razzisti su Lukaku in Inter-Napoli, per lo stesso motivo (destinati a Banda e Umtiti del Lecce) chiusa per una partita la Curva Nord della Lazio.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI SEDICESIMA GIORNATA

Una giornata: Soualiho Meité (Cremonese), Jean-Daniel Akpa Akpro (Empoli), Morten Hjulmand (Lecce), Lassana Coulibaly (Salernitana), Bruno Amione (Sampdoria)

DIFFIDATI SEDICESIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Teun Koopmeiners (Atalanta), Nicolas Dominguez (Bologna), Alex Ferrari (Cremonese), Gleison Bremer (Juventus), Roger Ibanez (Roma), Flavius Daniliuc (Salernitana), Ethan Ampadu, Dimitrios Nikolaou (Spezia)