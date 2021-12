Serie A, Giudice Sportivo 15ª giornata: otto squalificati, quattro solo da ieri

Giudice Sportivo sulla quindicesima giornata di Serie A che si è espresso in tre battute, completando poco fa i provvedimenti. Sono otto in tutto gli squalificati, di cui la metà dalle partite di ieri.

I PROVVEDIMENTI – Come noto da mercoledì sera, per Roma-Inter di domani non ci saranno Tammy Abraham e Rick Karsdorp (vedi articolo). I due giocatori erano diffidati e hanno ricevuto il quinto cartellino giallo in campionato, perciò squalifica automatica. Prende due giornate Luciano Spalletti, espulso al 92′ di Sassuolo-Napoli per aver contestato una decisione arbitrale con diverse espressioni gravemente irriguardose. Curiosità dall’elenco completo: degli otto fermati (fra giocatori e allenatori) quattro sono dai due posticipi di ieri. Di seguito i provvedimenti integrali dopo la quindicesima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI QUINDICESIMA GIORNATA

Due giornate: Luciano Spalletti (Napoli, allenatore)

Una giornata: Patric (Lazio), Tammy Abraham, Rick Karsdorp (Roma), Omar Colley (Sampdoria), Wilfried Singo (Torino), Nahuel Molina, Walace (Udinese), Ethan Ampadu (Venezia)

DIFFIDATI QUINDICESIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Sebastiano Luperto (Empoli), Nicolò Zaniolo (Roma), Ola Aina (Torino)