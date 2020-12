Serie A, Giudice Sportivo 13ª giornata: tre squalificati, più uno in Verona-Inter

La tredicesima giornata di Serie A si è chiusa ieri, ma domani inizierà il prossimo turno (vedi articolo). Il Giudice Sportivo si è pertanto pronunciato “in anticipo” rispetto al solito (in genere lo fa il martedì): sono tre gli squalificati, più uno che salterà Verona-Inter.

I PROVVEDIMENTI – Il Giudice Sportivo ha squalificato tre giocatori dopo il weekend di Serie A. Nella quattordicesima giornata, che inizia domani con gli anticipi Crotone-Parma e Juventus-Fiorentina, saranno però quattro i giocatori fermi per provvedimento disciplinare. Oltre a quelli fermati oggi c’è anche Antonin Barak, che salterà Verona-Inter: il centrocampista dell’Hellas, espulso mercoledì scorso contro la Sampdoria, ha ricevuto tre giornate di squalifica e potrà tornare in campo soltanto il 6 gennaio. Per quanto riguarda i nerazzurri salgono a tre ammonizioni stagionali Marcelo Brozovic e Antonio Conte: alla quarta andranno in diffida. Jens Bangsbo, collaboratore esterno dell’Atalanta, è stato espulso ieri ma non è tesserato: l’ammenda (8.000 euro) va al club. Questi i provvedimenti integrali dopo la quattordicesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 13ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Luca Marrone (Crotone), Franck Kessié (Milan), Lyanco (Torino)

DIFFIDATI 13ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Cristian Romero (Atalanta), Nicolas Dominguez, Mattias Svanberg, Takehiro Tomiyasu (Bologna), Mattia Bani, Edoardo Goldaniga (Genoa), Albin Ekdal (Sampdoria), Domenico Berardi (Sassuolo), Claudio Terzi (Spezia)