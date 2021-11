Serie A, Giudice Sportivo 11ª giornata: sanzioni per Atalanta e Roma

Il Giudice Sportivo, dopo l’undicesima giornata di Serie A, si sofferma anche sulle sanzioni per le società. Confermata la squalifica di Theo Hernandez per il derby Milan-Inter di domenica.

I PROVVEDIMENTI – Una giornata di squalifica alla Curva Sud della Roma per cori di discriminazione razziale verso Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic del Milan, con la condizionale. Questa la decisione del Giudice Sportivo, coi giallorossi che avranno quindi la sanzione in caso di analoga violazione da qui a un anno (dove la pena sarà sospesa). L’Atalanta, invece, riceve venticinquemila euro di multa per lancio di oggetti verso José Manuel Reina, portiere della Lazio. Per quanto riguarda il derby Milan-Inter squalificato Theo Hernandez, espulso domenica per doppio giallo. Di seguito i provvedimenti integrali dopo l’undicesima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI UNDICESIMA GIORNATA

Due giornate: Adrien Silva (Sampdoria)

Una giornata: Martin Caceres (Cagliari), Petar Stojanovic (Empoli), Theo Hernandez (Milan), Kalidou Koulibaly (Napoli), Grigoris Kastanos (Salernitana), Maxime Lopez (Sassuolo), Tommaso Pobega (Torino)

DIFFIDATI UNDICESIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Gary Medel (Bologna), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Davide Biraschi (Genoa), Luiz Felipe (Lazio), Mario Rui, André Frank Zambo Anguissa (Napoli), Gianluca Mancini, Jordan Veretout (Roma), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Emmanuel Gyasi (Spezia)