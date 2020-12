Serie A, Giudice Sportivo 11ª giornata: Cristante, squalifica per bestemmie

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

Il Giudice Sportivo, a seguito dell’undicesima giornata di Serie A, dà una squalifica con la prova TV. È per il centrocampista della Roma Cristante, che sarà così costretto a saltare la partita di giovedì contro il Torino.

I PROVVEDIMENTI – Bryan Cristante, centrocampista della Roma, al 24′ della partita di ieri vinta 1-5 contro il Bologna ha realizzato un autogol. Nell’occasione è stato inquadrato dalle telecamere mentre bestemmiava, e la cosa non è sfuggita al Procuratore federale che ha segnalato l’episodio. Il Giudice Sportivo, viste le immagini, non ha avuto dubbi sull’espressione blasfema e, come stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva, ha sanzionato il giocatore con un turno di squalifica. Non sarà a disposizione di Paulo Fonseca, lui al rientro, giovedì alle ore 20.45 contro il Torino. Per il turno infrasettimanale stop ad altri quattro giocatori, nulla da segnalare a livello disciplinare per Inter-Napoli di mercoledì. Questi i provvedimenti integrali dopo l’undicesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 11ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Lisandro Magallan (Crotone), Jean-Daniel Akpa-Akpro (Lazio), Bryan Cristante (Roma), Morten Thorsby (Sampdoria), Lukas Haraslin (Sassuolo)

DIFFIDATI 11ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Felipe Caicedo, Mohamed Fares (Lazio), Theo Hernandez (Milan), Gaston Ramirez (Sampdoria), Julian Chabot, Salva Ferrer (Spezia), Rodrigo Becao (Udinese)