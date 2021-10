Serie A, Giudice Sportivo 10ª giornata: multa per l’Inter, il motivo

Dal Giudice Sportivo del turno infrasettimanale di Serie A c’è anche un provvedimento per l’Inter. Si tratta di una multa data alla società per quanto avvenuto mercoledì a Empoli.

I PROVVEDIMENTI – L’Inter dovrà pagare diecimila euro di multa. L’ha stabilito il Giudice Sportivo perché, al 65′ della partita di mercoledì in casa dell’Empoli, dal settore ospiti è stato indirizzato un raggio laser verso un giocatore della squadra avversaria. Nessuna squalifica invece per Inter-Udinese di domenica, anche per quanto riguarda i friulani. Di seguito i provvedimenti integrali dopo la decima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI DECIMA GIORNATA

Una giornata: José Luis Palomino (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Ethan Ampadu (Venezia), Paolo Zanetti (Venezia, allenatore)

DIFFIDATI DECIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Federico Bonazzoli (Salernitana), Tommaso Pobega (Torino), Ethan Ampadu (Venezia)