Serie A, l’emergenza Coronavirus dimezza le partite: il calendario

La Serie A viene dimezzata dall’emergenza Coronavirus (vedi articolo). Delle sei partite in programma oggi non si giocheranno Atalanta-Sassuolo (era prevista alle ore 15), Inter-Sampdoria (doveva essere il posticipo delle 20.45) e Verona-Cagliari (anche questa fissata alle 15). Ecco come cambia il calendario della domenica di campionato, a seguito della decisione presa dal Governo e dal CONI.

SERIE A 2019-2020 – CALENDARIO 25ª GIORNATA

Genoa-Lazio domenica 23 febbraio ore 12.30

Torino-Parma domenica 23 febbraio ore 15

Roma-Lecce domenica 23 febbraio ore 18

Atalanta-Sassuolo rinviata a data da destinarsi causa emergenza Coronavirus

Inter-Sampdoria rinviata a data da destinarsi causa emergenza Coronavirus

Verona-Cagliari rinviata a data da destinarsi causa emergenza Coronavirus

Brescia-Napoli 1-2 26′ Chancellor (B), 50′ rig. Insigne, 54′ Fabian Ruiz (giocata venerdì)

Bologna-Udinese 1-1 33′ Okaka (U), 92′ Palacio (giocata ieri)

SPAL-Juventus 1-2 39′ Cristiano Ronaldo, 60′ Ramsey, 69′ rig. Petagna (S) (giocata ieri)

Fiorentina-Milan 1-1 56′ Rebic (M), 85′ rig. Pulgar (giocata ieri)

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 60 *

Lazio 56

Inter 54

Atalanta 45

Roma 39

Napoli 36 *

Milan 36 *

Verona 35

Parma 35

Bologna 34 *

Cagliari 32

Sassuolo 29

Fiorentina 29 *

Torino 27

Udinese 27 *

Lecce 25

Sampdoria 23

Genoa 22

Brescia 16 *

SPAL 15 *

* una partita in più