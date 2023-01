Serie A, dopo lo scandalo di Monza-Inter oggi Milan e Napoli: le partite

Sarà una bruttissima domenica per colpa dell’arbitro Sacchi, dopo l’inconcepibile decisione di fischiare prima per impedire che l’Inter facesse il terzo gol al Monza (vedi moviola). In Serie A scendono in campo Milan e Napoli, che possono allungare dopo che ieri l’ha fatto la Juventus.

SERIE A 2022-2023 – 17ª GIORNATA

Salernitana-Torino domenica 8 gennaio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Lazio-Empoli domenica 8 gennaio ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Spezia-Lecce domenica 8 gennaio ore 15 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Sampdoria-Napoli domenica 8 gennaio ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Milan-Roma domenica 8 gennaio ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Verona-Cremonese lunedì 9 gennaio ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Bologna-Atalanta lunedì 9 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Fiorentina-Sassuolo 2-1 48′ Saponara, 57′ rig. D. Berardi (S), 91′ rig. N. Gonzalez

Juventus-Udinese 1-0 86′ Danilo

Monza-Inter 2-2 10′ Darmian (I), 11′ Ciurria, 22′ Lautaro Martinez (I), 93′ aut. Dumfries

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 41

Juventus 37 *

Milan 36

Inter 34 *

Lazio 30

Roma 30

Atalanta 28

Udinese 25 *

Fiorentina 23 *

Torino 22

Bologna 19

Lecce 18

Empoli 18

Monza 18 *

Salernitana 17

Sassuolo 16 *

Spezia 14

Sampdoria 9

Cremonese 7

Verona 6

* una partita in più