Serie A, dopo la rimonta dell’Inter oggi altri quattro anticipi: le partite

Serie A che entra nel weekend con l’Inter già vittoriosa, ieri sera per 1-3 a Verona (vedi articolo). I nerazzurri possono così guardare con calma le altre partite, con quattro anticipi previsti per oggi. Fra questi Juventus-Empoli, prima gara per i bianconeri dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.

Atalanta-Bologna sabato 28 agosto ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Lazio-Spezia sabato 28 agosto ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Fiorentina-Torino sabato 28 agosto ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Juventus-Empoli sabato 28 agosto ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Genoa-Napoli domenica 29 agosto ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Sassuolo-Sampdoria domenica 29 agosto ore 18.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Milan-Cagliari domenica 29 agosto ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Salernitana-Roma domenica 29 agosto ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Udinese-Venezia 3-0 29′ Pussetto, 70′ Deulofeu, 93′ Molina

Verona-Inter 1-3 15′ Ilic (V), 47′ Lautaro Martinez, 83′, 94′ Correa

CLASSIFICA SERIE A

Inter 6 *

Udinese 4 *

Lazio 3

Roma 3

Napoli 3

Bologna 3

Sassuolo 3

Atalanta 3

Milan 3

Cagliari 1

Juventus 1

Spezia 1

Salernitana 0

Torino 0

Sampdoria 0

Empoli 0

Fiorentina 0

Genoa 0

Verona 0 *

Venezia 0 *

* una partita in più