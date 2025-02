Serie A: dopo il doppio recupero di gloria per l’Inter oggi posticipo

Settimana particolare in Serie A, perché oggi si completa la ventitreesima giornata col posticipo Cagliari-Lazio, ma poi si “torna indietro” al girone d’andata. Questo per via del recupero di Fiorentina-Inter: si ripartirà giovedì (ore 20.45) dal 16′ sul punteggio di 0-0. Il tutto dopo una domenica che ha visto il memorabile pari di de Vrij al 93′ nel derby e quello di Angelino al 92′ in Roma-Napoli.

SERIE A 2024-2025 – 23ª GIORNATA

Cagliari-Lazio lunedì 3 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Parma-Lecce 1-3 34′ rig. Valeri (P), 36′ Krstovic, 63′, 93′ Pierotti

Monza-Verona 0-1 13′ aut. Lekovic

Udinese-Venezia 3-2 47′ Lucca, 52′ Lovric, 64′ Nicolussi Caviglia (V), 78′ Gytkjaer (V), 84′ Iker Bravo

Atalanta-Torino 1-1 35′ Djimsiti, 40′ Maripan (T)

Bologna-Como 2-0 25′ De Silvestri, 66′ Fabbian

Juventus-Empoli 4-1 4′ De Sciglio (E), 61′, 64′ Kolo Muani, 90′ Vlahovic, 92′ F. Conceiçao

Fiorentina-Genoa 2-1 9′ Kean, 30′ Gudmundsson, 55′ De Winter (G)

Milan-Inter 1-1 45′ Reijnders, 93′ de Vrij (I)

Roma-Napoli 1-1 29′ Spinazzola (N), 92′ Angelino

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 54

Inter 51 *

Atalanta 47

Juventus 40

Fiorentina 39 *

Lazio 39 *

Bologna 37 *

Milan 35 *

Roma 31

Udinese 29

Torino 27

Genoa 26

Verona 23

Lecce 23

Como 22

Cagliari 21 *

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

* una partita in meno