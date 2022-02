Serie A, dopo il derby per l’Inter due motivi per seguire il Napoli: le partite

Il day after del derby Inter-Milan vede i nerazzurri attenti soprattutto su Venezia-Napoli. Non solo perché gli azzurri saranno i prossimi avversari sabato 12, ma perché pure la squadra di Spalletti vincendo andrebbe a -1 con una partita in più. Questo il programma odierno in Serie A.

Atalanta-Cagliari domenica 6 febbraio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Bologna-Empoli domenica 6 febbraio ore 15 – diretta streaming DAZN

Sampdoria-Sassuolo domenica 6 febbraio ore 15 – diretta streaming DAZN

Venezia-Napoli domenica 6 febbraio ore 15 – diretta streaming DAZN

Udinese-Torino domenica 6 febbraio ore 18 – diretta streaming DAZN

Juventus-Verona domenica 6 febbraio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Salernitana-Spezia lunedì 7 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Roma-Genoa 0-0

Inter-Milan 1-2 38′ Perisic, 75′, 78′ Giroud (M)

Fiorentina-Lazio 0-3 52′ S. Milinkovic-Savic, 70′ Immobile, 81′ aut. Biraghi

CLASSIFICA SERIE A

Inter 53

Milan 52 °

Napoli 49

Atalanta 43 *

Juventus 42

Lazio 39 °

Roma 39 °

Fiorentina 36

Verona 33

Torino 32 *

Sassuolo 29

Empoli 29

Bologna 27 *

Spezia 25

Udinese 24 *

Sampdoria 20

Venezia 18 *

Cagliari 17

Genoa 14 °

Salernitana 10 (-1) *

° una partita in più

* una partita in meno