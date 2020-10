Serie A, diretta TV e streaming 5ª-16ª giornata: scelte le partite dell’Inter

Condividi questo articolo

Inter diretta TV LIVE streaming

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma di anticipi e posticipi dalla quinta alla sedicesima giornata (vedi articolo), e con esso anche la divisione per la diretta TV: ecco le scelte per le partite dell’Inter, fra DAZN (anche in streaming) e Sky Sport.

SERIE A – DIRETTA TV 5ª GIORNATA

Sassuolo-Torino venerdì 23 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Atalanta-Sampdoria sabato 24 ottobre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Genoa-Inter sabato 24 ottobre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Lazio-Bologna sabato 24 ottobre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Cagliari-Crotone domenica 25 ottobre ore 12.30 – diretta TV/streaming DAZN

Benevento-Napoli domenica 25 ottobre ore 15 – diretta TV/streaming DAZN

Parma-Spezia domenica 25 ottobre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Fiorentina-Udinese domenica 25 ottobre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Juventus-Verona domenica 25 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Milan-Roma lunedì 26 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

SERIE A – DIRETTA TV 6ª GIORNATA

Crotone-Atalanta sabato 31 ottobre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Inter-Parma sabato 31 ottobre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Bologna-Cagliari sabato 31 ottobre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Udinese-Milan domenica 1 novembre ore 12.30 – diretta TV/streaming DAZN

Spezia-Juventus domenica 1 novembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Torino-Lazio domenica 1 novembre ore 15 – diretta TV/streaming DAZN

Napoli-Sassuolo domenica 1 novembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Roma-Fiorentina domenica 1 novembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Sampdoria-Genoa domenica 1 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Verona-Benevento lunedì 2 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

SERIE A – DIRETTA TV 7ª GIORNATA

Sassuolo-Udinese venerdì 6 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Cagliari-Sampdoria sabato 7 novembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Benevento-Spezia sabato 7 novembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Parma-Fiorentina sabato 7 novembre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Lazio-Juventus domenica 8 novembre ore 12.30 – diretta TV/streaming DAZN

Atalanta-Inter domenica 8 novembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Genoa-Roma domenica 8 novembre ore 15 – diretta TV/streaming DAZN

Torino-Crotone domenica 8 novembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Bologna-Napoli domenica 8 novembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Milan-Verona domenica 8 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

SERIE A – DIRETTA TV 8ª GIORNATA

Crotone-Lazio sabato 21 novembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Spezia-Atalanta sabato 21 novembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Juventus-Cagliari sabato 21 novembre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Fiorentina-Benevento domenica 22 novembre ore 12.30 – diretta TV/streaming DAZN

Inter-Torino domenica 22 novembre ore 15 – diretta TV/streaming DAZN

Roma-Parma domenica 22 novembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Verona-Sassuolo domenica 22 novembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Sampdoria-Bologna domenica 22 novembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Udinese-Genoa domenica 22 novembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Napoli-Milan domenica 22 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

SERIE A – DIRETTA TV 9ª GIORNATA

Sassuolo-Inter sabato 28 novembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Benevento-Juventus sabato 28 novembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Atalanta-Verona sabato 28 novembre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Lazio-Udinese domenica 29 novembre ore 12.30 – diretta TV/streaming DAZN

Bologna-Crotone domenica 29 novembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Milan-Fiorentina domenica 29 novembre ore 15 – diretta TV/streaming DAZN

Cagliari-Spezia domenica 29 novembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Napoli-Roma domenica 29 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Torino-Sampdoria lunedì 30 novembre ore 18.30 – diretta TV Sky Sport

Genoa-Parma lunedì 30 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

SERIE A – DIRETTA TV 10ª GIORNATA

Spezia-Lazio sabato 5 dicembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Juventus-Torino sabato 5 dicembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Inter-Bologna sabato 5 dicembre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Verona-Cagliari domenica 6 dicembre ore 12.30 – diretta TV/streaming DAZN

Parma-Benevento domenica 6 dicembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Roma-Sassuolo domenica 6 dicembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Udinese-Atalanta domenica 6 dicembre ore 15 – diretta TV/streaming DAZN

Crotone-Napoli domenica 6 dicembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Sampdoria-Milan domenica 6 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Fiorentina-Genoa lunedì 7 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

SERIE A – DIRETTA TV 11ª GIORNATA

Sassuolo-Benevento venerdì 11 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Crotone-Spezia sabato 12 dicembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Torino-Udinese sabato 12 dicembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Lazio-Verona sabato 12 dicembre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Cagliari-Inter domenica 13 dicembre ore 12.30 – diretta TV/streaming DAZN

Atalanta-Fiorentina domenica 13 dicembre ore 15 – diretta TV/streaming DAZN

Bologna-Roma domenica 13 dicembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Napoli-Sampdoria domenica 13 dicembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Genoa-Juventus domenica 13 dicembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Milan-Parma domenica 13 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

SERIE A – DIRETTA TV 12ª GIORNATA

Udinese-Crotone martedì 15 dicembre ore 18.30 – diretta TV Sky Sport

Benevento-Lazio martedì 15 dicembre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Juventus-Atalanta mercoledì 16 dicembre ore 18.30 – diretta TV Sky Sport

Fiorentina-Sassuolo mercoledì 16 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Genoa-Milan mercoledì 16 dicembre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Inter-Napoli mercoledì 16 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Parma-Cagliari mercoledì 16 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Spezia-Bologna mercoledì 16 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Verona-Sampdoria mercoledì 16 dicembre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Roma-Torino giovedì 17 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

SERIE A – DIRETTA TV 13ª GIORNATA

Fiorentina-Verona sabato 19 dicembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Sampdoria-Crotone sabato 19 dicembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Parma-Juventus sabato 19 dicembre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Torino-Bologna domenica 20 dicembre ore 12.30 – diretta TV/streaming DAZN

Benevento-Genoa domenica 20 dicembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Cagliari-Udinese domenica 20 dicembre ore 15 – diretta TV/streaming DAZN

Inter-Spezia domenica 20 dicembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Sassuolo-Milan domenica 20 dicembre ore 15 – diretta TV Sky Sport

Atalanta-Roma domenica 20 dicembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Lazio-Napoli domenica 20 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

SERIE A – DIRETTA TV 14ª GIORNATA

Crotone-Parma martedì 22 dicembre ore 18.30 – diretta TV/streaming DAZN

Juventus-Fiorentina martedì 22 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Verona-Inter mercoledì 23 dicembre ore 18.30 – diretta TV Sky Sport

Bologna-Atalanta mercoledì 23 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Milan-Lazio mercoledì 23 dicembre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Napoli-Torino mercoledì 23 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Roma-Cagliari mercoledì 23 dicembre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Sampdoria-Sassuolo mercoledì 23 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Spezia-Genoa mercoledì 23 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Udinese-Benevento mercoledì 23 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

SERIE A – DIRETTA TV 15ª GIORNATA

Inter-Crotone domenica 3 gennaio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport

Atalanta-Sassuolo domenica 3 gennaio ore 15 – diretta TV Sky Sport

Cagliari-Napoli domenica 3 gennaio ore 15 – diretta TV Sky Sport

Fiorentina-Bologna domenica 3 gennaio ore 15 – diretta TV Sky Sport

Genoa-Lazio domenica 3 gennaio ore 15 – diretta TV Sky Sport

Parma-Torino domenica 3 gennaio ore 15 – diretta TV/streaming DAZN

Roma-Sampdoria domenica 3 gennaio ore 15 – diretta TV/streaming DAZN

Spezia-Verona domenica 3 gennaio ore 15 – diretta TV Sky Sport

Benevento-Milan domenica 3 gennaio ore 18 – diretta TV Sky Sport

Juventus-Udinese domenica 3 gennaio ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

SERIE A – DIRETTA TV 16ª GIORNATA

Cagliari-Benevento mercoledì 6 gennaio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport

Atalanta-Parma mercoledì 6 gennaio ore 15 – diretta TV Sky Sport

Bologna-Udinese mercoledì 6 gennaio ore 15 – diretta TV/streaming DAZN

Crotone-Roma mercoledì 6 gennaio ore 15 – diretta TV Sky Sport

Lazio-Fiorentina mercoledì 6 gennaio ore 15 – diretta TV/streaming DAZN

Sampdoria-Inter mercoledì 6 gennaio ore 15 – diretta TV Sky Sport

Sassuolo-Genoa mercoledì 6 gennaio ore 15 – diretta TV Sky Sport

Torino-Verona mercoledì 6 gennaio ore 15 – diretta TV Sky Sport

Napoli-Spezia mercoledì 6 gennaio ore 18 – diretta TV/streaming DAZN

Milan-Juventus mercoledì 6 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport