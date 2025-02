Serie A, diretta TV partite Inter 27ª-29ª giornata fra DAZN e Sky

Come di consueto, la Lega Serie A ha ufficializzato anche il programma della diretta TV per le tre giornate di calendario rese note oggi. Per l’Inter il big match col Napoli sarà solo su DAZN, col Monza anche su Sky Sport.

SERIE A – VENTISETTESIMA GIORNATA

Fiorentina-Lecce venerdì 28 febbraio ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN

Atalanta-Venezia sabato 1 marzo ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Napoli-Inter sabato 1 marzo ore 18 – diretta TV e streaming DAZN

Udinese-Parma sabato 1 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Monza-Torino domenica 2 marzo ore 12.30 – diretta TV e streaming DAZN

Bologna-Cagliari domenica 2 marzo ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Genoa-Empoli domenica 2 marzo ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Roma-Como domenica 2 marzo ore 18 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Milan-Lazio domenica 2 marzo ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN

Juventus-Verona lunedì 3 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

VENTOTTESIMA GIORNATA

Cagliari-Genoa venerdì 7 marzo ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN

Como-Venezia sabato 8 marzo ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Parma-Torino sabato 8 marzo ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Lecce-Milan sabato 8 marzo ore 18 – diretta TV e streaming DAZN

Inter-Monza sabato 8 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Verona-Bologna domenica 9 marzo ore 12.30 – diretta TV e streaming DAZN

Napoli-Fiorentina domenica 9 marzo ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Empoli-Roma domenica 9 marzo ore 18 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Juventus-Atalanta domenica 9 marzo ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN

Lazio-Udinese lunedì 10 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

SERIE A – VENTINOVESIMA GIORNATA

Genoa-Lecce venerdì 14 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Monza-Parma sabato 15 febbraio ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Udinese-Verona sabato 15 febbraio ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Milan-Como sabato 15 febbraio ore 18 – diretta TV e streaming DAZN

Torino-Empoli sabato 15 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Venezia-Napoli domenica 16 febbraio ore 12.30 – diretta TV e streaming DAZN

Bologna-Lazio domenica 16 febbraio ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Roma-Cagliari domenica 16 febbraio ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Fiorentina-Juventus domenica 16 febbraio ore 18 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Atalanta-Inter domenica 16 febbraio ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN