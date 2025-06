Serie A, diretta TV partite Inter 1ª-3ª giornata fra DAZN e Sky

Si torna in campo. Oltre al calendario dalla prima alla terza giornata, la Lega Serie A ha dato la programmazione TV. Queste le partite con l’indicazione se saranno anche su Sky Sport in co-esclusiva o solo su DAZN in esclusiva.

SERIE A – PRIMA GIORNATA

Genoa-Lecce sabato 23 agosto ore 18.30 – diretta TV e streaming DAZN

Sassuolo-Napoli sabato 23 agosto ore 18.30 – diretta TV e streaming DAZN

Milan-Cremonese sabato 23 agosto ore 20:45 – diretta TV e streaming DAZN

Roma-Bologna sabato 23 agosto ore 20:45 – diretta TV e streaming DAZN e Sky Sport

Cagliari-Fiorentina domenica 24 agosto ore 18.30 – diretta TV e streaming DAZN

Como-Lazio domenica 24 agosto ore 18.30 – diretta TV e streaming DAZN e Sky Sport

Atalanta-Pisa domenica 24 agosto ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN

Juventus-Parma domenica 24 agosto ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN

Udinese-Verona lunedì 25 agosto ore 18.30 – diretta TV e streaming DAZN

Inter-Torino lunedì 25 agosto ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN e Sky Sport

SERIE A – SECONDA GIORNATA

Cremonese-Sassuolo venerdì 29 agosto ore 18.30 diretta – TV e streaming DAZN

Lecce-Milan venerdì 29 agosto ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN e Sky Sport

Bologna-Como sabato 30 agosto ore 18.30 – diretta TV e streaming DAZN

Parma-Atalanta sabato 30 agosto ore 18.30 – diretta TV e streaming DAZN

Napoli-Cagliari sabato 30 agosto ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN

Pisa-Roma sabato 30 agosto ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN e Sky Sport

Genoa-Juventus domenica 31 agosto ore 18:30 – diretta TV e streaming DAZN

Torino-Fiorentina domenica 31 agosto ore 18:30 – diretta TV e streaming DAZN e Sky Sport

Inter-Udinese domenica 31 agosto ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN

Lazio-Verona domenica 31 agosto ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN

SERIE A – TERZA GIORNATA

Cagliari-Parma sabato 13 settembre ore 15.00 – diretta TV e streaming DAZN

Juventus-Inter sabato 13 settembre ore 18.00 – diretta TV e streaming DAZN

Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN e Sky Sport

Roma-Torino domenica 14 settembre ore 12.30 – diretta TV e streaming DAZN

Atalanta-Lecce** domenica 14 settembre ore 15.00 – diretta TV e streaming DAZN

Pisa-Udinese domenica 14 settembre ore 15.00 – diretta TV e streaming DAZN

Sassuolo-Lazio domenica 14 settembre ore 18.00 – diretta TV e streaming DAZN e Sky Sport

Milan-Bologna domenica 14 settembre ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN

Verona-Cremonese lunedì 15 settembre ore 18.30 – diretta TV e streaming DAZN

Como-Genoa lunedì 15 settembre ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN e Sky Sport

(**) nel caso in cui la 1ª gara di UEFA Champions League che vedrà impegnata la Società Atalanta BC fosse calendarizzata nella giornata di martedì 16 settembre 2025, la gara di Campionato di Serie A Enilive Atalanta-Lecce sarà programmata sabato 13 settembre 2025 con inizio alle ore 15.00.