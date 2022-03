Serie A, da Napoli-Milan l’Inter conosce la sua classifica. Oggi sei partite

Oggi si completa la ventottesima giornata di Serie A e per l’Inter, ovviamente, gli occhi sono tutti puntati su Napoli-Milan. Se finisce pari i nerazzurri restano primi, altrimenti sono secondi a -1 da chi vince.

Genoa-Empoli domenica 6 marzo ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Bologna-Torino domenica 6 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Fiorentina-Verona domenica 6 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Venezia-Sassuolo domenica 6 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Juventus-Spezia domenica 6 marzo ore 18 – diretta streaming DAZN

Napoli-Milan domenica 6 marzo ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Inter-Salernitana 5-0 22′, 40′, 56′ Lautaro Martinez, 64′, 69′ Dzeko

Udinese-Sampdoria 2-1 3′ Deulofeu, 12′ Udogie, 13′ Caputo (S)

Roma-Atalanta 1-0 32′ Abraham

Cagliari-Lazio 0-3 19′ rig. Immobile, 42′ Luis Alberto, 62′ Felipe Anderson

CLASSIFICA SERIE A

Inter 58

Napoli 57

Milan 57

Juventus 50

Atalanta 47

Roma 47 °

Lazio 46 °

Fiorentina 42 *

Verona 40

Sassuolo 36

Torino 33 *

Bologna 32 *

Empoli 31

Udinese 29 *

Spezia 26

Sampdoria 26 °

Cagliari 25 °

Venezia 22 *

Genoa 17

Salernitana 15 *

° una partita in più

* una partita in meno

** due partite in meno