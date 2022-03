Serie A, da Inter-Salernitana nuove iniziative contro la guerra in Ucraina

Nella scorsa giornata di Serie A le partite sono cominciate con cinque minuti di ritardo, per sensibilizzare sul tema della guerra in Ucraina. Da Inter-Salernitana di domani previste nuove iniziative.

MESSAGGIO DI PACE – “Si è svolta oggi, nella sede di via Rosellini, alla presenza di tutte le venti società, l’Assemblea della Lega Serie A. Il Vicepresidente Luca Percassi ha inizialmente relazionato i presenti su diversi temi economici e normativi oggetto di riunioni tecniche nei giorni scorsi. Su indicazione di tutte le società si stanno studiando iniziative per veicolare, attraverso gli incontri di Serie A TIM, messaggi di pace e contro il conflitto attualmente in corso in Ucraina. In particolare, già dalla partita in programma domani sera (Inter-Salernitana, ndr), in tutti gli incontri appariranno delle grafiche televisive contro la guerra”.

Fonte: legaseriea.it