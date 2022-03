Serie A, con Inter-Fiorentina oggi anche Napoli e Milan: le partite

Sabato di Serie A che vede in campo le prime tre della classifica, dopo i due anticipi di ieri. Apre il Napoli, poi Inter-Fiorentina e quindi la trasferta del Milan a Cagliari: si decide la classifica.

Napoli-Udinese sabato 19 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Inter-Fiorentina sabato 19 marzo ore 18 – diretta streaming DAZN

Cagliari-Milan sabato 19 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Venezia-Sampdoria domenica 20 marzo ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Empoli-Verona domenica 20 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Juventus-Salernitana domenica 20 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Roma-Lazio domenica 20 marzo ore 18 – diretta streaming DAZN

Bologna-Atalanta domenica 20 marzo ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Sassuolo-Spezia 4-1 17′ rig., 48′ D. Berardi, 36′ Verde (SP), 78′ Ayhan, 81′ Scamacca

Genoa-Torino 1-0 14′ Portanova

CLASSIFICA SERIE A

Milan 63

Napoli 60

Inter 59 *

Juventus 56

Lazio 49

Atalanta 48 *

Roma 48

Fiorentina 46 *

Sassuolo 43 °

Verona 41

Torino 35

Bologna 33 *

Empoli 32

Udinese 30 **

Spezia 29 °

Sampdoria 26

Cagliari 25

Venezia 22 *

Genoa 22 °

Salernitana 16 **

° una partita in più

* una partita in meno

** due partite in meno