Serie A, con Inter-Fiorentina si completa la 24ª giornata

Inter-Fiorentina è l’ultima partita della ventiquattresima giornata di Serie A. Dopo il pareggio del Napoli ieri sera contro l’Udinese (1-1), per la squadra di Inzaghi è la possibilità di accorciare in classifica e portarsi a -1 dalla vetta. Nel replay della sfida giocata giovedì nel recupero di campionato e finita 3-0 per i viola.

SERIE A 2024-2025 – 24ª GIORNATA

Inter-Fiorentina lunedì 10 febbraio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Como-Juventus 1-2 34′, 89′ rig. Kolo Muani (J), 45′ +1 Diao

Verona-Atalanta 0-5 21’, 25’, 44’, 56’ Retegui, 37’ Éderson

Empoli-Milan 0-2 68’ Rafael Leao, 76’ Giménez

Torino-Genoa 1-1 45’ +2 aut. Thorsby, 68’ Pinamonti (G)

Venezia-Roma 0-1 57′ rig. Dybala

Cagliari-Parma 2-1 57′ aut. Vogliacco, 70′ Coman, 78′ Leoni (P)

Lazio-Monza 5-1 31′ Marusic, 57′, 77′ Pedro, 63′ Castellanos, 86′ rig. Sensi (M), 88′ Dele-Bashiru

Lecce-Bologna 0-0

Napoli-Udinese 1-1 37′ McTominay, 40′ Ekkelenkamp (U)

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 55

Inter 51 *

Atalanta 50

Lazio 45

Juventus 43

Fiorentina 42 *

Milan 38 *

Bologna 38 *

Roma 34

Udinese 30

Torino 28

Genoa 27

Cagliari 24

Lecce 24

Verona 23

Como 22

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

* una partita in meno