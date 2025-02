Serie A, la classifica aggiornata dopo il recupero: Inter, mai più asterischi

La classifica di Serie A non ha più asterischi per l’Inter, ed è un bene. Perché per la terza volta negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una partita rinviata e per la terza volta è stata un dramma, con la Fiorentina che ha vinto 3-0. Il Napoli resta a +3 e purtroppo il vantaggio ora è reale.

Fiorentina-Inter 3-0 59′ L. Ranieri, 68′, 89′ Kean

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 54

Inter 51

Atalanta 47

Fiorentina 42

Lazio 42

Juventus 40

Bologna 37 *

Milan 35 *

Roma 31

Udinese 29

Torino 27

Genoa 26

Verona 23

Lecce 23

Como 22

Empoli 21

Cagliari 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

* una partita in meno

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA SERIE A

Como-Juventus venerdì 7 febbraio ore 20.45

Verona-Atalanta sabato 8 febbraio ore 15

Empoli-Milan sabato 8 febbraio ore 18

Torino-Genoa sabato 8 febbraio ore 20.45

Venezia-Roma domenica 9 febbraio ore 12.30

Cagliari-Parma domenica 9 febbraio ore 15

Lazio-Monza domenica 9 febbraio ore 15

Lecce-Bologna domenica 9 febbraio ore 18

Napoli-Udinese domenica 9 febbraio ore 20.45

Inter-Fiorentina lunedì 10 febbraio ore 20.45