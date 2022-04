Serie A, la classifica aggiornata dopo la 34ª giornata: Inter, ora il recupero

La Juventus blinda la qualificazione in Champions League (vedi articolo), ma l’attenzione in Serie A si sposta sui recuperi: mercoledì tre delle quattro partite rimamenti, con Bologna-Inter decisiva per la classifica.

Torino-Spezia 2-1 4′ rig., 69′ Lukic, 97′ rig. Manaj (S)

Venezia-Atalanta 1-3 44′ Pasalic, 47′ Zapata, 63′ Muriel, 80′ Crnigoj (V)

Inter-Roma 3-1 30′ Dumfries, 40′ Brozovic, 52′ Lautaro Martinez, 85′ Mkhitaryan (R)

Verona-Sampdoria 1-1 44′ Caputo (S), 78′ Caprari

Salernitana-Fiorentina 2-1 9′ Djuric, 64′ Saponara (F), 79′ Bonazzoli

Bologna-Udinese 2-2 6′ Hickey, 25′ Udogie (U), 46′ Success (U), 59′ Sansone

Empoli-Napoli 3-2 44′ Mertens (N), 53′ Insigne (N), 80′ Henderson, 83′, 88′ Pinamonti

Genoa-Cagliari 1-0 89′ Badelj

Lazio-Milan 1-2 4′ Immobile (L), 50′ Giroud, 92′ Tonali

Sassuolo-Juventus 1-2 39′ Raspadori (S), 45′ Dybala, 88′ Kean

CLASSIFICA SERIE A

Milan 74

Inter 72 *

Napoli 67

Juventus 66

Roma 58

Fiorentina 56 *

Lazio 56

Atalanta 54 *

Verona 49

Sassuolo 46

Torino 43 *

Udinese 40 *

Bologna 39 *

Empoli 37

Spezia 33

Sampdoria 30

Cagliari 28

Salernitana 25 *

Genoa 25

Venezia 22 *

* una partita in meno

RECUPERI

VENTESIMA GIORNATA SERIE A

Fiorentina-Udinese mercoledì 27 aprile ore 18

Atalanta-Torino mercoledì 27 aprile ore 20.15

Bologna-Inter mercoledì 27 aprile ore 20.15