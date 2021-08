Serie A, la classifica aggiornata dopo la 2ª giornata: Inter prima con altre 4

Alla prima sosta per le nazionali la Serie A ha cinque squadre a punteggio pieno in classifica: Lazio, Inter, Roma, Milan e Napoli. Nelle partite di oggi gli azzurri vincono nel finale con Andrea Petagna, poker invece per rossoneri (nel primo tempo) e giallorossi (nella ripresa).

Udinese-Venezia 3-0 29′ Pussetto, 70′ Deulofeu, 93′ Molina

Verona-Inter 1-3 15′ Ilic (V), 47′ Lautaro Martinez, 83′, 94′ Correa

Atalanta-Bologna 0-0

Lazio-Spezia 6-1 4′ Verde (S), 5′, 15′, 45′ +2 Immobile, 47′ Felipe Anderson, 70′ Hysaj, 85′ Luis Alberto

Fiorentina-Torino 2-1 41′ Gonzalez, 70′ Vlahovic, 89′ Verdi (T)

Juventus-Empoli 0-1 21′ Mancuso

Genoa-Napoli 1-2 39′ Fabian Ruiz, 69′ Cambiaso (G), 84′ Petagna

Sassuolo-Sampdoria 0-0

Milan-Cagliari 4-1 12′ Tonali, 15′ Deiola (C), 17′ Rafael Leao, 24′, 43′ rig. Giroud

Salernitana-Roma 0-4 48′, 79′ Lo. Pellegrini, 52′ Veretout, 69′ Abraham

CLASSIFICA SERIE A

Lazio 6

Inter 6

Roma 6

Milan 6

Napoli 6

Udinese 4

Bologna 4

Sassuolo 4

Atalanta 4

Fiorentina 3

Empoli 3

Juventus 1

Sampdoria 1

Cagliari 1

Spezia 1

Torino 0

Verona 0

Salernitana 0

Genoa 0

Venezia 0

PROSSIMO TURNO (date e orari da definire)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Verona

Cagliari-Genoa

Empoli-Venezia

Milan-Lazio

Napoli-Juventus

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Inter

Spezia-Udinese

Torino-Salernitana