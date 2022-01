Serie A, la classifica aggiornata dopo la 20ª giornata: Inter, +1 ma in attesa

Il 6 gennaio in Serie A non vede l’Inter in campo, non essendosi disputata la partita col Bologna (vedi articolo): in classifica al momento è +1 sul Milan, vittorioso sulla Roma, in attesa della decisione (scontato sarà disposto il recupero). Juventus-Napoli finisce 1-1 nel posticipo (vedi articolo).

Bologna-Inter non disputata

Sampdoria-Cagliari 1-2 18′ Gabbiadini (S), 55′ Deiola, 71′ Pavoletti

Lazio-Empoli 3-3 6′ rig. Bajrami, 8′ Zurkowski, 14′ Immobile (L), 66′, 93′ S. Milinkovic-Savic (L), 75′ Di Francesco

Spezia-Verona 1-2 59′, 70′ Caprari (V), 85′ Erlic

Atalanta-Torino non disputata

Sassuolo-Genoa 1-1 7′ Destro (G), 55′ D. Berardi

Milan-Roma 3-1 8′ rig. Giroud, 17′ Messias, 40′ Abraham (R), 82′ Rafael Leao

Salernitana-Venezia non disputata

Fiorentina-Udinese non disputata

Juventus-Napoli 1-1 23′ Mertens (N), 54′ Chiesa

CLASSIFICA SERIE A

Inter 46 *

Milan 45

Napoli 40

Atalanta 38 *

Juventus 35

Fiorentina 32 *

Roma 32

Lazio 32

Empoli 28

Bologna 27 *

Verona 27

Torino 25 *

Sassuolo 25

Udinese 20 **

Sampdoria 20

Venezia 17 *

Spezia 16

Cagliari 13

Genoa 12

Salernitana 8 **

* una partita in meno

** due partite in meno

PROSSIMO TURNO

VENTUNESIMA GIORNATA SERIE A

Empoli-Sassuolo domenica 9 gennaio ore 12.30

Venezia-Milan domenica 9 gennaio ore 12.30

Cagliari-Bologna domenica 9 gennaio ore 14.30

Torino-Fiorentina domenica 9 gennaio ore 14.30

Napoli-Sampdoria domenica 9 gennaio ore 16.30

Udinese-Atalanta domenica 9 gennaio ore 16.30

Genoa-Spezia domenica 9 gennaio ore 18.30

Roma-Juventus domenica 9 gennaio ore 18.30

Inter-Lazio domenica 9 gennaio ore 20.45

Verona-Salernitana domenica 9 gennaio ore 20.45