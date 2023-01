Serie A, la classifica aggiornata dopo la 19ª giornata: Inter, tutte lì

La sconfitta di ieri dell’Inter contro l’Empoli è un grosso guaio, perché in classifica al termine del girone d’andata di Serie A sono tutte in pochi punti per gli altri posti Champions League, col Napoli che ha fatto il vuoto. Questo dopo il 4-0 della Lazio al Milan di stasera (vedi articolo) con cui si va al giro di boa.



SERIE A 2022-2023 – 19ª GIORNATA

Verona-Lecce 2-0 40′ Depaoli, 54′ Lazovic

Salernitana-Napoli 0-2 45′ +3 Di Lorenzo, 48′ Osimhen

Fiorentina-Torino 0-1 33′ Miranchuk

Sampdoria-Udinese 0-1 88′ Ehizibue

Monza-Sassuolo 1-1 13′ G. Ferrari (S), 60′ Caprari

Spezia-Roma 0-2 45′ El Shaarawy, 49′ Abraham

Juventus-Atalanta 3-3 4′, 53′ Lookman (A), 25′ rig. Di Maria, 34′ Milik, 46′ Maehle (A), 65′ Danilo

Bologna-Cremonese 1-1 50′ rig. Okereke (C), 55′ aut. Chiriches

Inter-Empoli 0-1 66′ Baldanzi

Lazio-Milan 4-0 4′ S. Milinkovic-Savic, 38′ Zaccagni, 67′ Luis Alberto, 75′ Felipe Anderson

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 50

Milan 38

Lazio 37

Inter 37

Roma 37

Atalanta 35

Udinese 28

Torino 26

Empoli 25

Juventus 23 (-15)

Fiorentina 23

Bologna 23

Monza 22

Lecce 20

Spezia 18

Salernitana 18

Sassuolo 17

Verona 12

Sampdoria 9

Cremonese 8

PROSSIMO TURNO



VENTESIMA GIORNATA SERIE A

Bologna-Spezia venerdì 27 gennaio ore 18.30

Lecce-Salernitana venerdì 27 gennaio ore 20.45

Empoli-Torino sabato 28 gennaio ore 15

Cremonese-Inter sabato 28 gennaio ore 18

Atalanta-Sampdoria sabato 28 gennaio ore 20.45

Milan-Sassuolo domenica 29 gennaio ore 12.30

Juventus-Monza domenica 29 gennaio ore 15

Lazio-Fiorentina domenica 29 gennaio ore 18

Napoli-Roma domenica 29 gennaio ore 20.45

Udinese-Verona lunedì 30 gennaio ore 20.45