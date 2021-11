Serie A, la classifica aggiornata dopo la 13ª giornata: Inter, distanza ridotta!

La tredicesima giornata di Serie A si è conclusa poco fa con Torino-Udinese 2-1 (vedi articolo): è stato il turno in cui le due in testa alla classifica, Milan e Napoli, hanno perso per la prima volta in campionato. Ne approfitta l’Inter, che col 3-2 agli azzurri va a -4 dalla vetta.

Atalanta-Spezia 5-2 11′, 91′ Nzola (S), 18′, 41′ Pasalic, 38′ rig. Zapata, 83′ Muriel, 89′ Malinovskyi

Lazio-Juventus 0-2 23′ rig., 83′ rig. Bonucci

Fiorentina-Milan 4-3 15′ Duncan, 45′ +1 Saponara, 60′, 85′ Vlahovic, 62′, 67′ Ibrahimovic (M), 96′ aut. Venuti (M)

Sassuolo-Cagliari 2-2 37′ Scamacca, 40′ Keita (C), 52′ rig. D. Berardi, 56′ rig. Joao Pedro (C)

Bologna-Venezia 0-1 61′ Okereke

Salernitana-Sampdoria 0-2 40′ aut. Di Tacchio, 43′ Candreva

Inter-Napoli 3-2 17′ Zielinski (N), 25′ rig. Calhanoglu, 44′ Perisic, 61′ Lautaro Martinez, 79′ Mertens (N)

Genoa-Roma 0-2 82′, 94′ Afena-Gyan

Verona-Empoli 2-1 49′ Barak, 67′ S. Romagnoli (E), 91′ Tameze

Torino-Udinese 2-1 8′ Brekalo, 48′ Bremer, 77′ Forestieri (U)

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 32

Milan 32

Inter 28

Atalanta 25

Roma 22

Lazio 21

Fiorentina 21

Juventus 21

Verona 19

Bologna 18

Torino 17

Empoli 16

Sassuolo 15

Venezia 15

Udinese 14

Sampdoria 12

Spezia 11

Genoa 9

Cagliari 7

Salernitana 7

PROSSIMO TURNO

QUATTORDICESIMA GIORNATA SERIE A

Cagliari-Salernitana venerdì 26 novembre ore 20.45

Empoli-Fiorentina sabato 27 novembre ore 15

Sampdoria-Verona sabato 27 novembre ore 15

Juventus-Atalanta sabato 27 novembre ore 18

Venezia-Inter sabato 27 novembre ore 20.45

Udinese-Genoa domenica 28 novembre ore 12.30

Milan-Sassuolo domenica 28 novembre ore 15

Spezia-Bologna domenica 28 novembre ore 15

Roma-Torino domenica 28 novembre ore 18

Napoli-Lazio domenica 28 novembre ore 20.45