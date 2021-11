Serie A, la classifica aggiornata dopo la 12ª giornata: Inter, tutto uguale

La dodicesima giornata di Serie A doveva dire tanto in chiave classifica, invece esce un nulla di fatto. Doppio 1-1 per le prime tre, col Napoli di nuovo fermato dal Verona e l’Inter sfortunatissima nel derby dominato per larghi tratti col Milan e finito in pareggio con un rigore sbagliato, tre salvataggi sulla linea e l’ennesimo autogol a favore dei rossoneri. Nerazzurri sempre a -7 dal duo di testa, ora sosta per le nazionali: si riprende sabato 20.

Empoli-Genoa 2-2 13′ rig. Criscito (G), 62′ Di Francesco, 72′ Zurkowski, 89′ Bianchi (G)

Spezia-Torino 1-0 58’ Sala

Juventus-Fiorentina 1-0 91’ Cuadrado

Cagliari-Atalanta 1-2 6’ Pasalic, 27’ Joao Pedro (C), 43’ Zapata

Venezia-Roma 3-2 3′ Caldara, 43′ Shomurodov (R), 45′ +2 Abraham (R), 65′ rig. Aramu, 74′ Okereke

Sampdoria-Bologna 1-2 47′ Svanberg, 77′ Thorsby (S), 78′ Arnautovic

Udinese-Sassuolo 3-2 8′ Deulofeu, 15′ D. Berardi (S), 28′ Frattesi (S), 39′ aut. Frattesi, 51′ Beto

Lazio-Salernitana 3-0 31′ Immobile, 36′ Pedro, 69′ Luis Alberto

Napoli-Verona 1-1 13′ Simeone (V), 18′ Di Lorenzo

Milan-Inter 1-1 11′ rig. Calhanoglu (I), 17′ aut. de Vrij

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 32

Milan 32

Inter 25

Atalanta 22

Lazio 21

Roma 19

Fiorentina 18

Juventus 18

Bologna 18

Verona 16

Empoli 16

Torino 14

Sassuolo 14

Udinese 14

Venezia 12

Spezia 11

Genoa 9

Sampdoria 9

Salernitana 7

Cagliari 6

PROSSIMO TURNO

TREDICESIMA GIORNATA SERIE A

Atalanta-Spezia sabato 20 novembre ore 15

Lazio-Juventus sabato 20 novembre ore 18

Fiorentina-Milan sabato 20 novembre ore 20.45

Sassuolo-Cagliari domenica 21 novembre ore 12.30

Bologna-Venezia domenica 21 novembre ore 15

Salernitana-Sampdoria domenica 21 novembre ore 15

Inter-Napoli domenica 21 novembre ore 18

Genoa-Roma domenica 21 novembre ore 20.45

Verona-Empoli lunedì 22 novembre ore 18.30

Torino-Udinese lunedì 22 novembre ore 20.45