Serie A, la classifica aggiornata dopo la 10ª giornata: Inter, tutte conferme

Il Napoli vince 3-0 contro il Bologna e aggancia il Milan in testa alla classifica di Serie A (vedi articolo). Questo fa sì che per l’Inter non cambi granché: confermati i distacchi per le prime cinque, la Juventus va a -6.

Spezia-Genoa 1-1 66′ aut. Sirigu, 86′ rig. Criscito (G)

Venezia-Salernitana 1-2 14′ Aramu (V), 61′ Bonazzoli, 95′ Schiavone

Milan-Torino 1-0 14′ Giroud

Juventus-Sassuolo 1-2 44′ Frattesi, 76′ McKennie (J), 95′ Lopez

Sampdoria-Atalanta 1-3 10′ Caputo (S), 17′ aut. Askildsen, 21′ Zapata, 95′ Ilicic

Udinese-Verona 1-1 3′ Success, 83′ rig. Barak

Cagliari-Roma 1-2 52′ Pavoletti (C), 71′ Ibanez, 78′ Lo. Pellegrini

Empoli-Inter 0-2 34′ D’Ambrosio, 66′ Dimarco

Lazio-Fiorentina 1-0 52′ Pedro

Napoli-Bologna 3-0 18′ Fabian Ruiz, 41′ rig., 62′ rig. Insigne

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 28

Milan 28

Inter 21

Roma 19

Atalanta 18

Lazio 17

Juventus 15

Fiorentina 15

Sassuolo 14

Verona 12

Empoli 12

Bologna 12

Torino 11

Udinese 11

Sampdoria 9

Venezia 8

Spezia 8

Genoa 7

Salernitana 7

Cagliari 6

PROSSIMO TURNO

UNDICESIMA GIORNATA SERIE A

Atalanta-Lazio sabato 30 ottobre ore 15

Verona-Juventus sabato 30 ottobre ore 18

Torino-Sampdoria sabato 30 ottobre ore 20.45

Inter-Udinese domenica 31 ottobre ore 12.30

Fiorentina-Spezia domenica 31 ottobre ore 15

Genoa-Venezia domenica 31 ottobre ore 15

Sassuolo-Empoli domenica 31 ottobre ore 15

Salernitana-Napoli domenica 31 ottobre ore 18

Roma-Milan domenica 31 ottobre ore 20.45

Bologna-Cagliari lunedì 1 novembre ore 20.45