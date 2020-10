Serie A, la classifica aggiornata dopo la 3ª giornata: Inter al derby a -2

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

La Serie A va alla sosta per le nazionali con una classifica incompleta, dopo la farsa di Juventus-Napoli. La partita non si è giocata, perché i partenopei non si sono presentati (vedi articolo): si va verso il 3-0 a tavolino e il -1, ma con ricorso scontato. Atalanta e Milan in testa, coi rossoneri a +2 sull’Inter prima del derby.



Fiorentina-Sampdoria 1-2 42′ rig. Quagliarella, 72′ Vlahovic (F), 83′ Verre

Sassuolo-Crotone 4-1 19′ D. Berardi, 49′ rig. Simy (C), 58′ rig., 85′ Caputo, 93′ Locatelli

Udinese-Roma 0-1 55′ Pedro

Atalanta-Cagliari 5-2 7′ Muriel, 24′ Godin (C), 29′ Gomez, 37′ Pasalic, 42′ D. Zapata, 52′ Joao Pedro (C), 81′ Lammers

Benevento-Bologna 1-0 66′ Lapadula

Lazio-Inter 1-1 30′ Lautaro Martinez (I), 55′ Milinkovic-Savic

Parma-Verona 1-0 1′ Kurtic

Milan-Spezia 3-0 57′, 78′ Rafael Leao, 76′ Hernandez

Juventus-Napoli non disputata

Genoa-Torino rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 9

Milan 9

Sassuolo 7

Inter 7

Napoli 6 *

Verona 6

Benevento 6

Juventus 4 *

Lazio 4

Roma 4

Genoa 3 *

Bologna 3

Fiorentina 3

Sampdoria 3

Spezia 3

Parma 3

Cagliari 1

Torino 0 *

Crotone 0

Udinese 0

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO



QUARTA GIORNATA SERIE A

Napoli-Atalanta sabato 17 ottobre ore 15

Inter-Milan sabato 17 ottobre ore 18

Sampdoria-Lazio sabato 17 ottobre ore 18

Crotone-Juventus sabato 17 ottobre ore 20.45

Bologna-Sassuolo domenica 18 ottobre ore 12.30

Spezia-Fiorentina domenica 18 ottobre ore 15

Torino-Cagliari domenica 18 ottobre ore 15

Udinese-Parma domenica 18 ottobre ore 18

Roma-Benevento domenica 18 ottobre ore 20.45

Verona-Genoa lunedì 19 ottobre ore 20.45