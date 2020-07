Serie A, la classifica aggiornata dopo la 36ª giornata. Inter, 3 in 1 punto

La Serie A da stasera è ufficialmente della Juventus, che vince lo scudetto col 2-0 alla Sampdoria (vedi articolo). Si riducono i verdetti in classifica, anche a causa del Lecce che perde a Bologna e non sfrutta lo 0-3 dell’Inter al Genoa: salentini sempre a -4 dalla salvezza con appena sei punti in palio.

Milan-Atalanta 1-1 14′ Çalhanoglu, 34′ D. Zapata (A)

Brescia-Parma 1-2 59′ Darmian, 62′ Dessena (B), 81′ Kulusevski

Genoa-Inter 0-3 34′, 93′ R. Lukaku, 83′ Sanchez

Napoli-Sassuolo 2-0 8′ Hysaj, 93′ Allan

Bologna-Lecce 3-2 2′ Palacio, 5′ Soriano, 45′ +2 Mancosu (L), 66′ Falco (L), 93′ Barrow

Cagliari-Udinese 0-1 2′ Okaka

Roma-Fiorentina 2-1 45′ rig., 87′ rig. Veretout, 54′ Milenkovic (F)

SPAL-Torino 1-1 57′ Verdi (T), 80′ D’Alessandro

Verona-Lazio 1-5 38′ rig. Amrabat (V), 45′ +6 rig., 84′, 94′ rig. Immobile, 56′ Milinkovic-Savic, 63′ Correa

Juventus-Sampdoria 2-0 45′ +7 Cristiano Ronaldo, 67′ Bernardeschi

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 83

Inter 76

Atalanta 75

Lazio 75

Roma 64

Milan 60

Napoli 59

Sassuolo 48

Verona 46

Bologna 46

Parma 46

Fiorentina 43

Udinese 42

Cagliari 42

Sampdoria 41

Torino 39

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

SPAL 20

PROSSIMO TURNO

TRENTASETTESIMA GIORNATA SERIE A

Parma-Atalanta martedì 28 luglio ore 19.30

Inter-Napoli martedì 28 luglio ore 21.45

Lazio-Brescia mercoledì 29 luglio ore 19.30

Sampdoria-Milan mercoledì 29 luglio ore 19.30

Sassuolo-Genoa mercoledì 29 luglio ore 19.30

Udinese-Lecce mercoledì 29 luglio ore 19.30

Verona-SPAL mercoledì 29 luglio ore 19.30

Cagliari-Juventus mercoledì 29 luglio ore 21.45

Fiorentina-Bologna mercoledì 29 luglio ore 21.45

Torino-Roma mercoledì 29 luglio ore 21.45