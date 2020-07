Serie A, la classifica aggiornata dopo la 35ª giornata. Inter, +1 sulla Lazio

La Serie A non è ancora nelle mani della Juventus. I bianconeri perdono 2-1 a Udine al 92′ (vedi articolo) e lo scudetto numero trentasei è rimandato. In serata torna a vincere la Lazio (vedi articolo), che ribalta il Cagliari e in classifica è a -1 dall’Inter terza. Oggi si riprende con Milan-Atalanta.



Atalanta-Bologna 1-0 62′ Muriel

Sassuolo-Milan 1-2 19′, 45′ +2 Ibrahimovic (M), 42′ rig. Caputo

Parma-Napoli 2-1 45′ +3 rig. Caprari, 54′ rig. Insigne (N), 87′ rig. Kulusevski

Inter-Fiorentina 0-0

Lecce-Brescia 3-1 22′, 32′ Lapadula, 63′ Dessena (B), 70′ Saponara

Sampdoria-Genoa 1-2 22′ rig. Criscito, 32′ Gabbiadini (S), 72′ Lerager

SPAL-Roma 1-6 10′ Kalinic, 24′ Cerri (S), 38′ Carles Pérez, 47′ Kolarov, 52′, 75′ Bruno Peres, 90′ Zaniolo

Torino-Verona 1-1 56′ rig. Borini (V), 67′ Zaza

Udinese-Juventus 2-1 42′ de Ligt (J), 52′ Nestorovski, 91′ Fofana

Lazio-Cagliari 2-1 45′ Simeone (C), 47′ Milinkovic-Savic, 60′ Immobile

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 80

Atalanta 74

Inter 73

Lazio 72

Roma 61

Milan 59

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Fiorentina 43

Parma 43

Bologna 43

Cagliari 42

Sampdoria 41

Udinese 39

Torino 38

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

SPAL 19

PROSSIMO TURNO

TRENTASEIESIMA GIORNATA SERIE A

Milan-Atalanta venerdì 24 luglio ore 21.45

Brescia-Parma sabato 25 luglio ore 17.15

Genoa-Inter sabato 25 luglio ore 19.30

Napoli-Sassuolo sabato 25 luglio ore 21.45

Bologna-Lecce domenica 26 luglio ore 17.15

Cagliari-Udinese domenica 26 luglio ore 19.30

Roma-Fiorentina domenica 26 luglio ore 19.30

SPAL-Torino domenica 26 luglio ore 19.30

Verona-Lazio domenica 26 luglio ore 19.30

Juventus-Sampdoria domenica 26 luglio ore 21.45