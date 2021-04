I posticipi di Serie A, in particolare Lazio-Milan 3-0 (vedi articolo), fanno sì che l’Inter scenda a quattro punti dal traguardo: la classifica vede per la prima volta i rossoneri fuori dalla zona Champions League. Già dalla prossima giornata si potrà iniziare a fare qualche calcolo.

Genoa-Spezia 2-0 62′ Scamacca, 86′ Shomurodov

Parma-Crotone 3-4 14′ Magallan (C), 29′ Hernani, 42′, 69′ rig. Simy (C), 45′ +1 Ounas (C), 49′ Gervinho, 54′ Mihaila

Sassuolo-Sampdoria 1-0 69′ D. Berardi

Benevento-Udinese 2-4 4′ N. Molina, 31′ Tolgay Arslan, 34′ rig. Viola (B), 49′ Stryger Larsen, 73′ Braaf, 83′ Lapadula (B)

Fiorentina-Juventus 1-1 29′ rig. Vlahovic, 46′ Morata (J)

Inter-Verona 1-0 76′ Darmian

Cagliari-Roma 3-2 4′ Lykogiannis, 27′ Carles Pérez (R), 57′ Marin, 64′ Joao Pedro, 69′ Fazio (R)

Atalanta-Bologna 5-0 22′ Malinovskyi, 44′ rig. Muriel, 57′ Freuler, 59′ D. Zapata, 73′ Miranchuk

Torino-Napoli 0-2 11′ Bakayoko, 13′ Osimhen

Lazio-Milan 3-0 2′, 51′ Correa, 87′ Immobile

CLASSIFICA SERIE A

Inter 79

Atalanta 68

Napoli 66

Juventus 66

Milan 66

Lazio 61 *

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 41

Udinese 39

Bologna 38

Genoa 36

Fiorentina 34

Spezia 33

Torino 31 *

Cagliari 31

Benevento 31

Parma 20

Crotone 18

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA

Verona-Spezia sabato 1 maggio ore 15

Crotone-Inter sabato 1 maggio ore 18

Milan-Benevento sabato 1 maggio ore 20.45

Lazio-Genoa domenica 2 maggio ore 12.30

Bologna-Fiorentina domenica 2 maggio ore 15

Napoli-Cagliari domenica 2 maggio ore 15

Sassuolo-Atalanta domenica 2 maggio ore 15

Udinese-Juventus domenica 2 maggio ore 18

Sampdoria-Roma domenica 2 maggio ore 20.45

Torino-Parma lunedì 3 maggio ore 20.45