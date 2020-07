Serie A, la classifica aggiornata dopo la 31ª giornata. Inter 4ª, Atalanta 3ª

La Serie A chiude la trentesima giornata con l’ennesimo, inaccettabile, spreco dell’Inter, che si fa riprendere dal Verona all’86’. È un pari che costa carissimo in classifica, perché la squadra di Conte ora è quarta: l’Atalanta ha effettuato il sorpasso, in una giornata in cui si poteva recuperare su Juventus e Lazio. Tris dell’Udinese alla SPAL.

Lecce-Lazio 2-1 5′ Caicedo (LA), 30′ Babacar, 47′ Lucioni

Milan-Juventus 4-2 47′ Rabiot (J), 53′ Cristiano Ronaldo (J), 62′ rig. Ibrahimovic, 66′ Kessié, 67′ Rafael Leao, 80′ Rebic

Fiorentina-Cagliari 0-0

Genoa-Napoli 1-2 45′ +1 Mertens, 49′ Goldaniga (G), 66′ Lozano

Atalanta-Sampdoria 2-0 75′ Toloi, 85′ Muriel

Bologna-Sassuolo 1-2 41′ D. Berardi, 56′ Haraslin, 91′ Barrow (B)

Roma-Parma 2-1 9′ rig. Kucka (P), 43′ Mkhitaryan, 57′ Veretout

Torino-Brescia 3-1 21′ Torregrossa (B), 48′ aut. Mateju, 58′ Belotti, 86′ Zaza

SPAL-Udinese 0-3 18′ De Paul, 35′ Okaka, 81′ Lasagna

Verona-Inter 2-2 2′ Lazovic, 49′ Candreva (I), 55′ aut. Dimarco (I), 86′ Miguel Veloso

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 75

Lazio 68

Atalanta 66

Inter 65

Roma 51

Napoli 51

Milan 49

Sassuolo 43

Verona 43

Bologna 41

Cagliari 40

Parma 39

Fiorentina 35

Udinese 35

Torino 34

Sampdoria 32

Lecce 28

Genoa 27

Brescia 21

SPAL 19

PROSSIMO TURNO

TRENTADUESIMA GIORNATA SERIE A

Lazio-Sassuolo sabato 11 luglio ore 17.15

Brescia-Roma sabato 11 luglio ore 19.30

Juventus-Atalanta sabato 11 luglio ore 21.45

Genoa-SPAL domenica 12 luglio ore 17.15

Cagliari-Lecce domenica 12 luglio ore 19.30

Fiorentina-Verona domenica 12 luglio ore 19.30

Parma-Bologna domenica 12 luglio ore 19.30

Udinese-Sampdoria domenica 12 luglio ore 19.30

Napoli-Milan domenica 12 luglio ore 21.45

Inter-Torino lunedì 13 luglio ore 21.45