Napoli-Inter 1-1 (vedi articolo) non fa cambiare granché la classifica di Serie A: per i nerazzurri scende a nove punti il vantaggio sul Milan secondo, i partenopei non agganciano la Juventus al quarto posto. La notizia di oggi è il KO dei bianconeri, battuti e superati dall’Atalanta. Da martedì a giovedì turno infrasettimanale.

Crotone-Udinese 1-2 41′, 74′ De Paul (U), 68′ rig. Simy

Sampdoria-Verona 3-1 13′ Lazovic (V), 46′ Jankto, 73′ rig. Gabbiadini, 82′ Thorsby

Sassuolo-Fiorentina 3-1 31′ Bonaventura (F), 59′ rig., 62′ rig. D. Berardi, 75′ M. Lopez

Cagliari-Parma 4-3 5′ Gi. Pezzella (P), 31′ Kucka (P), 39′ Pavoletti, 59′ Man (P), 66′ Marin, 91′ Pereiro, 94′ Cerri

Milan-Genoa 2-1 13′ Rebic, 37′ Destro (G), 68′ aut. Scamacca

Atalanta-Juventus 1-0 87′ Malinovskyi

Bologna-Spezia 4-1 12′ rig. Orsolini, 18′ Barrow, 34′ Ismajli (S), 54′, 60′ Svanberg

Lazio-Benevento 5-3 10′ aut. Depaoli, 20′, 96′ Immobile, 36′ rig. Correa, 45′ Sau (B), 48′ aut. Montipò, 62′ rig. Viola (B), 85′ Glik (B)

Torino-Roma 3-1 3′ Borja Mayoral (R), 57′ Sanabria, 71′ Zaza, 92′ Rincon

Napoli-Inter 1-1 36′ aut. Handanovic, 55′ Eriksen (I)

CLASSIFICA SERIE A

Inter 75

Milan 66

Atalanta 64

Juventus 62

Napoli 60

Lazio 58 *

Roma 54

Sassuolo 46

Verona 41

Sampdoria 39

Bologna 37

Udinese 36

Genoa 32

Spezia 32

Torino 30 *

Fiorentina 30

Benevento 30

Cagliari 25

Parma 20

Crotone 15

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

TRENTADUESIMA GIORNATA SERIE A

Verona-Fiorentina martedì 20 aprile ore 20.45

Milan-Sassuolo mercoledì 21 aprile ore 18.30

Bologna-Torino mercoledì 21 aprile ore 20.45

Crotone-Sampdoria mercoledì 21 aprile ore 20.45

Genoa-Benevento mercoledì 21 aprile ore 20.45

Juventus-Parma mercoledì 21 aprile ore 20.45

Spezia-Inter mercoledì 21 aprile ore 20.45

Udinese-Cagliari mercoledì 21 aprile ore 20.45

Roma-Atalanta giovedì 22 aprile ore 18.30

Napoli-Lazio giovedì 22 aprile ore 20.45