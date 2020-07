Serie A, la classifica aggiornata dopo la 30ª giornata. Inter, +1 sull’Atalanta

Condividi questo articolo

La trentesima giornata di Serie A si è chiusa con la vittoria del Napoli per 2-1 sulla Roma (vedi articolo). In classifica questo fa sì che le due sfidanti di stasera siano ora a -16 dall’Inter: ai nerazzurri servono nove punti su ventiquattro per essere arimeticamente fra le prime quattro. Ma ora fa paura l’Atalanta, a -1 dopo il disastro col Bologna.

Juventus-Torino 4-1 3’ Dybala, 29’ Cuadrado, 45’ +6 rig. Belotti (T), 61’ Cristiano Ronaldo, 87’ aut. Djidji

Sassuolo-Lecce 4-2 5’ Caputo, 27’ Lucioni (L), 63’ rig. D. Berardi, 67’ rig. Mancosu (L), 78’ Boga, 83’ Muldur

Lazio-Milan 0-3 23’ Çalhanoglu, 34’ rig. Ibrahimovic, 59’ Rebic

Inter-Bologna 1-2 22′ R. Lukaku (I), 74′ Juwara, 80′ Barrow

Brescia-Verona 2-0 52′ Papetti, 95′ Al. Donnarumma

Cagliari-Atalanta 0-1 27′ rig. Muriel

Parma-Fiorentina 1-2 19′ rig., 31′ rig. Pulgar (F), 49′ rig. Kucka

Sampdoria-SPAL 3-0 12′, 45′ +2 Linetty, 45′ Gabbiadini

Udinese-Genoa 2-2 44′ Fofana, 73′ Lasagna, 81′ Pandev (G), 96′ Pinamonti (G)

Napoli-Roma 2-1 55′ Callejon, 60′ Mkhitaryan (R), 82′ Insigne

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 75

Lazio 68

Inter 64

Atalanta 63

Roma 48

Napoli 48

Milan 46

Verona 42

Bologna 41

Sassuolo 40

Cagliari 39

Parma 39

Fiorentina 34

Sampdoria 32

Udinese 32

Torino 31

Genoa 27

Lecce 25

Brescia 21

SPAL 19

PROSSIMO TURNO

TRENTUNESIMA GIORNATA SERIE A

Lecce-Lazio martedì 7 luglio ore 19.30

Milan-Juventus martedì 7 luglio ore 21.45

Fiorentina-Cagliari mercoledì 8 luglio ore 19.30

Genoa-Napoli mercoledì 8 luglio ore 19.30

Atalanta-Sampdoria mercoledì 8 luglio ore 21.45

Bologna-Sassuolo mercoledì 8 luglio ore 21.45

Roma-Parma mercoledì 8 luglio ore 21.45

Torino-Brescia mercoledì 8 luglio ore 21.45

SPAL-Udinese giovedì 9 luglio ore 19.30

Verona-Inter giovedì 9 luglio ore 21.45