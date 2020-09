Serie A, la classifica aggiornata dopo la 2ª giornata: tre a punteggio pieno

In Serie A sono tre le squadre a punteggio pieno in classifica che hanno giocato entrambe le giornate: Milan, Napoli e Verona. Mercoledì i recuperi della prima giornata, fra cui Benevento-Inter (ore 18). Intanto c’è attesa per capire l’esito della situazione Genoa, dopo i ben quattordici casi di Coronavirus (vedi articolo). Stasera Bologna-Parma 4-1 (vedi articolo).

Torino-Atalanta 2-4 11′, 43′ Belotti (T), 13′ Gomez, 21′ Muriel, 42′ Hateboer, 54′ de Roon

Cagliari-Lazio 0-2 4′ Lazzari, 74′ Immobile

Sampdoria-Benevento 2-3 8′ Quagliarella, 18′ O. Colley, 33′, 72′ Caldirola (B), 88′ Letizia (B)

Inter-Fiorentina 4-3 3′ Kouamé (F), 45′ +2 Lautaro Martinez, 52′ aut. Ceccherini, 57′ Castrovilli (F), 63′ Chiesa (F), 87′ R. Lukaku, 89′ D’Ambrosio

Spezia-Sassuolo 1-4 12′ Djuricic, 30′ Galabinov (SP), 64′ rig. D. Berardi, 66′ Defrel, 76′ Caputo

Verona-Udinese 1-0 57′ Favilli

Crotone-Milan 0-2 45′ +2 rig. Kessié, 50′ Brahim Diaz

Napoli-Genoa 6-0 10′, 65′ Lozano, 46′ Zielinski, 57′ Mertens, 69′ Elmas, 72′ Politano

Roma-Juventus 2-2 31′ rig., 45′ +1 Veretout, 43′ rig., 69′ Cristiano Ronaldo (J)

Bologna-Parma 4-1 16’, 30’ Soriano, 56’ Skov Olsen, 67’ Hernani (P), 91’ Palacio

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 6

Verona 6

Milan 6

Juventus 4

Sassuolo 4

Atalanta 3 *

Lazio 3 *

Inter 3 *

Benevento 3 *

Bologna 3

Fiorentina 3

Genoa 3

Cagliari 1

Roma 1

Udinese 0 *

Spezia 0 *

Torino 0

Sampdoria 0

Crotone 0

Parma 0

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO



RECUPERI 1ª GIORNATA SERIE A

Benevento-Inter mercoledì 30 settembre ore 18

Udinese-Spezia mercoledì 30 settembre ore 18

Lazio-Atalanta mercoledì 30 settembre ore 20.45