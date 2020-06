Serie A, la classifica aggiornata per la 27ª...

Serie A, la classifica aggiornata per la 27ª giornata. Inter a -6

La Serie A finalmente non ha più partite in meno. Ora tutti sono allo stesso punto e da oggi si riprende con il calendario normale: alle 19.30 inizia la ventisettesima giornata. In classifica accorcia l’Inter, che battendo 2-1 la Sampdoria si porta a -5 dalla Lazio e a -6 dalla Juventus capolista. Nel tardo pomeriggio Atalanta-Sassuolo 4-1 (vedi articolo).

Torino-Parma 1-1 15′ Nkoulou, 31′ Kucka (P)

Verona-Cagliari 2-1 14′, 26′ Di Carmine, 43′ Simeone (C)

Atalanta-Sassuolo 4-1 16′ Djimsiti, 31′, 66′ D. Zapata, 37′ aut. Bourabia, 92′ Bourabia (S)

Inter-Sampdoria 2-1 10′ R. Lukaku, 33′ Lautaro Martinez, 53′ Thorsby (S)

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 63

Lazio 62

Inter 57

Atalanta 51

Roma 45

Napoli 39

Verona 38

Parma 36

Milan 36

Bologna 34

Cagliari 32

Sassuolo 32

Fiorentina 30

Udinese 28

Torino 28

Sampdoria 26

Genoa 25

Lecce 25

SPAL 18

Brescia 16

PROSSIMO TURNO

VENTISETTESIMA GIORNATA SERIE A

Fiorentina-Brescia lunedì 22 giugno ore 19.30

Lecce-Milan lunedì 22 giugno ore 19.30

Bologna-Juventus lunedì 22 giugno ore 21.45

SPAL-Cagliari martedì 23 giugno ore 19.30

Verona-Napoli martedì 23 giugno ore 19.30

Genoa-Parma martedì 23 giugno ore 21.45

Torino-Udinese martedì 23 giugno ore 21.45

Inter-Sassuolo mercoledì 24 giugno ore 19.30

Atalanta-Lazio mercoledì 24 giugno ore 21.45

Roma-Sampdoria mercoledì 24 giugno ore 21.45