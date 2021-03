Serie A, la classifica aggiornata dopo la 25ª giornata: Inter, +6 sul Milan!

L’Inter porta a sei i punti di vantaggio sulla seconda in classifica in Serie A, il Milan. L’1-2 a Parma, firmato Sanchez (vedi articolo), permette ai nerazzurri di staccare ulteriormente i rossoneri e di rimettere a dieci le lunghezze di distanza su Atalanta (prossimo avversario lunedì) e Juventus (che ha una partita in meno).

Lazio-Torino non disputata

Juventus-Spezia 3-0 62′ Morata, 71′ Chiesa, 89′ Cristiano Ronaldo

Sassuolo-Napoli 3-3 36′ aut. Maksimovic, 38′ Zielinski (N), 45′ +1 rig. D. Berardi, 72′ Di Lorenzo (N), 90′ rig. L. Insigne (N), 95′ rig. Caputo

Atalanta-Crotone 5-1 12′ Gosens, 23′ Simy (C), 48′ Palomino, 50′ Muriel, 58′ Ilicic, 85′ Miranchuk

Benevento-Verona 0-3 25′ Faraoni, 34′ aut. Foulon, 50′ Lasagna

Cagliari-Bologna 1-0 19′ Rugani

Fiorentina-Roma 1-2 49′ Spinazzola, 60′ aut. Spinazzola (F), 88′ Diawara

Genoa-Sampdoria 1-1 52′ Zappacosta, 77′ Tonelli (S)

Milan-Udinese 1-1 68′ Rodrigo Becao (U), 97′ rig. Kessié

Parma-Inter 1-2 54′, 62′ Sanchez (I), 71′ Hernani

CLASSIFICA SERIE A

Inter 59

Milan 53

Juventus 49 *

Atalanta 49

Roma 47

Napoli 44 *

Lazio 43 *

Verona 38

Sassuolo 36 *

Sampdoria 31

Udinese 29

Bologna 28

Genoa 27

Fiorentina 25

Spezia 25

Benevento 25

Cagliari 21

Torino 20 **

Parma 15

Crotone 12

* una partita in meno

** due partite in meno

PROSSIMO TURNO

VENTISEIESIMA GIORNATA SERIE A

Spezia-Benevento sabato 6 marzo ore 15

Udinese-Sassuolo sabato 6 marzo ore 18

Juventus-Lazio sabato 6 marzo ore 20.45

Roma-Genoa domenica 7 marzo ore 12.30

Crotone-Torino domenica 7 marzo ore 15

Fiorentina-Parma domenica 7 marzo ore 15

Verona-Milan domenica 7 marzo ore 15

Sampdoria-Cagliari domenica 7 marzo ore 18

Napoli-Bologna domenica 7 marzo ore 20.45

Inter-Atalanta lunedì 8 marzo ore 20.45