Serie A, la classifica aggiornata dopo la 24ª giornata: Inter, resta +4 ma è +10

L’Inter guadagna in classifica sulla Juventus, ma non sul Milan: il posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A vede i rossoneri battere la Roma (vedi articolo). Confermato il +4 sui rossoneri, mentre sui bianconeri è +10 seppur con una partita in meno. Da martedì turno infrasettimanale.

Spezia-Parma 2-2 17′ Karamoh, 25′ Hernani, 52′, 72′ Gyasi (S)

Bologna-Lazio 2-0 19′ Mbaye, 64′ Sansone

Verona-Juventus 1-1 49′ Cristiano Ronaldo (J), 77′ Barak

Sampdoria-Atalanta 0-2 40′ Malinovskyi, 70′ Gosens

Crotone-Cagliari 0-2 56′ Pavoletti, 60′ rig. Joao Pedro

Inter-Genoa 3-0 1′ Lukaku, 69′ Darmian, 77′ Sanchez

Udinese-Fiorentina 1-0 86′ Nestorovski

Napoli-Benevento 2-0 34′ Mertens, 66′ Politano

Roma-Milan 1-2 42′ rig. Kessié, 50′ Veretout (R), 58′ Rebic

Torino-Sassuolo mercoledì 17 marzo ore 15 – diretta TV Sky Sport (canali da definire)

CLASSIFICA SERIE A

Inter 56

Milan 52

Juventus 46 *

Atalanta 46

Roma 44

Napoli 43 *

Lazio 43

Sassuolo 35 *

Verona 35

Sampdoria 30

Bologna 28

Udinese 28

Genoa 26

Fiorentina 25

Spezia 25

Benevento 25

Torino 20 *

Cagliari 18

Parma 15

Crotone 12

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

VENTICINQUESIMA GIORNATA SERIE A

Lazio-Torino martedì 2 marzo ore 18.30

Juventus-Spezia martedì 2 marzo ore 20.45

Sassuolo-Napoli mercoledì 3 marzo ore 18.30

Atalanta-Crotone mercoledì 3 marzo ore 20.45

Benevento-Verona mercoledì 3 marzo ore 20.45

Cagliari-Bologna mercoledì 3 marzo ore 20.45

Fiorentina-Roma mercoledì 3 marzo ore 20.45

Genoa-Sampdoria mercoledì 3 marzo ore 20.45

Milan-Udinese mercoledì 3 marzo ore 20.45

Parma-Inter giovedì 4 marzo ore 20.45