Serie A, la classifica aggiornata dopo la 22ª giornata: Inter, vetta da tenere

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

La ventiduesima giornata di Serie A si è chiusa col posticipo Verona-Parma 2-1 (vedi articolo): è stata la giornata del sorpasso dell’Inter in testa alla classifica. E nel prossimo turno (con tutte partite in orari singoli) ci sarà proprio il derby col Milan, decisivo per le sorti del campionato.

Bologna-Benevento 1-1 1′ Sansone, 60′ Viola (BE)

Torino-Genoa 0-0

Napoli-Juventus 1-0 31′ rig. L. Insigne

Spezia-Milan 2-0 56′ Maggiore, 67′ S. Bastoni

Roma-Udinese 3-0 5′, 25′ rig. Veretout, 93′ Pedro

Cagliari-Atalanta 0-1 90′ Muriel

Sampdoria-Fiorentina 2-1 31′ Keita, 37′ Vlahovic (F), 71′ Quagliarella

Crotone-Sassuolo 1-2 14′ D. Berardi, 26′ Ounas (C), 49′ rig. Caputo

Inter-Lazio 3-1 22′ rig., 45′ Lukaku, 61′ S. Milinkovic-Savic (L), 64′ Lautaro Martinez

Verona-Parma 2-1 8′ rig. Kucka (P), 13′ aut. Grassi, 61′ Barak

CLASSIFICA SERIE A

Inter 50

Milan 49

Roma 43

Juventus 42 *

Napoli 40 *

Atalanta 40

Lazio 40

Sassuolo 34

Verona 33

Sampdoria 30

Genoa 25

Bologna 24

Spezia 24

Udinese 24

Benevento 24

Fiorentina 22

Torino 17

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

VENTITREESIMA GIORNATA

Fiorentina-Spezia venerdì 19 febbraio ore 18.30

Cagliari-Torino venerdì 19 febbraio ore 20.45

Lazio-Sampdoria sabato 20 febbraio ore 15

Genoa-Verona sabato 20 febbraio ore 18

Sassuolo-Bologna sabato 20 febbraio ore 20.45

Parma-Udinese domenica 21 febbraio ore 12.30

Milan-Inter domenica 21 febbraio ore 15

Atalanta-Napoli domenica 21 febbraio ore 18

Benevento-Roma domenica 21 febbraio ore 20.45

Juventus-Crotone lunedì 22 febbraio ore 20.45