Serie A, la classifica aggiornata dopo la 16ª giornata: Inter, resta (solo) il -1

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

L’Inter manca la possibilità di conquistare la vetta della classifica in Serie A. I nerazzurri perdono 2-1 contro la Sampdoria e quindi il primo KO in campionato del Milan è solo un rammarico in più per l’occasione mancata. Anche perché la Juventus torna in corsa, così come la Roma ora a -3 e prossimo avversario domenica alle ore 12.30.

Cagliari-Benevento 1-2 20′ Joao Pedro (C), 41′ Sau, 44′ Tuia

Atalanta-Parma 3-0 15′ Muriel, 49′ D. Zapata, 61′ Gosens

Bologna-Udinese 2-2 19′ Tomiyasu, 34′ Pereyra (U), 40′ Svanberg, 92′ Tolgay Arslan (U)

Crotone-Roma 1-3 8′, 29′ Borja Mayoral, 35′ rig. Mkhitaryan, 71′ Golemic (C)

Lazio-Fiorentina 2-1 6′ Caicedo, 75′ Immobile, 88′ rig. Vlahovic (F)

Sampdoria-Inter 2-1 23′ rig. Candreva, 38′ Keita, 65′ de Vrij (I)

Sassuolo-Genoa 2-1 52′ Boga, 64′ Shomurodov (G), 83′ Raspadori

Torino-Verona 1-1 67′ Dimarco (V), 84′ Bremer

Napoli-Spezia 1-2 58′ Petagna (N), 68′ rig. Nzola, 82′ Pobega

Milan-Juventus 1-3 18′, 62′ Chiesa, 41′ Calabria (M), 76′ McKennie

CLASSIFICA SERIE A

Milan 37

Inter 36

Roma 33

Juventus 30 *

Sassuolo 29

Napoli 28 *

Atalanta 28 *

Lazio 25

Verona 24

Benevento 21

Sampdoria 20

Bologna 17

Udinese 16 *

Fiorentina 15

Cagliari 14

Spezia 14

Torino 12

Parma 12

Genoa 11

Crotone 9

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

DICIASSETTESIMA GIORNATA

Benevento-Atalanta sabato 9 gennaio ore 15

Genoa-Bologna sabato 9 gennaio ore 18

Milan-Torino sabato 9 gennaio ore 20.45

Roma-Inter domenica 10 gennaio ore 12.30

Parma-Lazio domenica 10 gennaio ore 15

Udinese-Napoli domenica 10 gennaio ore 15

Verona-Crotone domenica 10 gennaio ore 15

Fiorentina-Cagliari domenica 10 gennaio ore 18

Juventus-Sassuolo domenica 10 gennaio ore 20.45

Spezia-Sampdoria lunedì 11 gennaio ore 20.45