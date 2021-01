Serie A, la classifica aggiornata dopo la 15Âª giornata: Inter, quasi tutto uguale

Serie A, la classifica aggiornata dopo la 15ª giornata: Inter, quasi tutto uguale

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

Il 2021 per l’Inter si apre con una goleada, 6-2 al Crotone, ma per quanto riguarda la classifica di Serie A per i nerazzurri cambia poco. Le vittorie (in ordine cronologico) di Napoli, Roma, Milan e Juventus non modificano granché, l’unica delle squadre di vertice che stecca è il Sassuolo sconfitto 5-1 dall’Atalanta. Mercoledì si rigioca.

Inter-Crotone 6-2 12′ Zanellato (C), 20′, 57′, 78′ Lautaro Martinez, 31′ aut. Marrone, 36′ rig. Golemic (C), 64′ Lukaku, 87′ Hakimi

Atalanta-Sassuolo 5-1 11′, 49′ D. Zapata, 45′ Pessina, 57′ Gosens, 67′ Muriel, 75′ Chiriches (S)

Cagliari-Napoli 1-4 25′, 62′ Zielinski, 60′ Joao Pedro (C), 74′ Lozano, 86′ rig. L. Insigne

Fiorentina-Bologna 0-0

Genoa-Lazio 1-1 15′ rig. Immobile (L), 58′ Destro

Parma-Torino 0-3 8′ Singo, 88′ Izzo, 95′ Gojak

Roma-Sampdoria 1-0 72′ Dzeko

Spezia-Verona 0-1 75′ Zaccagni

Benevento-Milan 0-2 15′ rig. Kessié, 49′ Rafael Leao

Juventus-Udinese 4-1 31′, 70′ Cristiano Ronaldo, 49′ Chiesa, 90′ Zeegelaar (U), 93′ Dybala

CLASSIFICA SERIE A

Milan 37

Inter 36

Roma 30

Napoli 28 *

Juventus 27 *

Sassuolo 26

Atalanta 25 *

Verona 23

Lazio 22

Benevento 18

Sampdoria 17

Bologna 16

Udinese 15 *

Fiorentina 15

Cagliari 14

Parma 12

Torino 11

Spezia 11

Genoa 11

Crotone 9

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

SEDICESIMA GIORNATA SERIE A

Cagliari-Benevento mercoledì 6 gennaio ore 12.30

Atalanta-Parma mercoledì 6 gennaio ore 15

Bologna-Udinese mercoledì 6 gennaio ore 15

Crotone-Roma mercoledì 6 gennaio ore 15

Lazio-Fiorentina mercoledì 6 gennaio ore 15

Sampdoria-Inter mercoledì 6 gennaio ore 15

Sassuolo-Genoa mercoledì 6 gennaio ore 15

Torino-Verona mercoledì 6 gennaio ore 15

Napoli-Spezia mercoledì 6 gennaio ore 18

Milan-Juventus mercoledì 6 gennaio ore 20.45