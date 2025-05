Serie A, la classifica aggiornata dopo la 37ª giornata: Inter, -1 per scandalo

La classifica di Serie A è palesemente falsata dal finale di Inter-Lazio, con l’assistente VAR Guida (di Torre Annunziata, che ha ammesso di aver chiesto di non arbitrare il Napoli perché non sarebbe sereno) che decide di mandare l’arbitro a dare rigore per un tocco col braccio dietro la schiena di Bisseck. E questo è lo scandalo più grande della stagione, perché dà e darà spazio a tanti retropensieri che non dovevano esserci.

SERIE A 2024-2025 – 37ª GIORNATA

Genoa-Atalanta 2-3 37′, 58′ Pinamonti (G), 47′ Sulemana, 63′ Maldini, 89′ Retegui

Cagliari-Venezia 3-0 11′ Mina, 41′ Piccoli, 71′ Deiola

Fiorentina-Bologna 3-2 13′ Parisi, 61′ Dallinga (B), 67′ Richardson, 79′ Orsolini (B), 84′ Kean

Inter-Lazio 2-2 45′ +2 Bisseck, 72′, 90′ rig. Pedro (L), 79′ Dumfries

Juventus-Udinese 2-0 61′ N. Gonzalez, 88′ D. Vlahovic

Lecce-Torino 1-0 46′ Ramadani

Monza-Empoli 1-3 30′ Birindelli (M), 49′ Colombo, 51′ Viti, 59′ aut. Pizzignacco

Parma-Napoli 0-0

Roma-Milan 3-1 3′ Mancini, 90′ Joao Félix (M), 58′ Paredes, 87′ Cristante

Verona-Como 1-1 29′ Caqueret (C), 69′ Lazovic

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 79

Inter 78

Atalanta 74

Juventus 67

Roma 66

Lazio 65

Fiorentina 62

Bologna 62

Milan 60

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 36

Verona 34

Parma 33

Lecce 31

Empoli 31

Venezia 29

Monza 18

TRENTOTTESIMA GIORNATA SERIE A (date e orari saranno definiti oggi)

Atalanta-Parma

Bologna-Genoa

Como-Inter

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus