Serie A, la classifica aggiornata dopo la 36ª giornata: Inter, -1 e 180′

A 180′ dalla fine della Serie A la classifica si modifica per l’Inter ma non quanto necessario, perché il Napoli resta in testa a +1 e a oggi sarebbe campione. Il verdetto arriva oggi, perché la vittoria dell’Atalanta sulla Roma dà l’aritmetica qualificazione in Champions League ai bergamaschi. Domani sarà reso noto il calendario del prossimo turno.

SERIE A 2024-2025 – 36ª GIORNATA

Milan-Bologna 3-1 49′ Orsolini (B), 73′, 92′ Giménez, 79′ Pulisic

Como-Cagliari 3-1 22′ Adopo (CA), 40′ Caqueret, 45′ +2 Strefezza, 77′ Cutrone

Lazio-Juventus 1-1 51′ Kolo Muani (J), 96′ Vecino

Empoli-Parma 2-1 11′ Fazzini, 73′ Djuric (P), 86′ Anjorin

Udinese-Monza 1-2 52′ Caprari, 75′ Lucca (U), 90′ B. Keita

Verona-Lecce 1-1 23′ Krstovic (L), 41′ Coppola

Torino-Inter 0-2 14′ Zalewski, 49′ rig. Asllani

Napoli-Genoa 2-2 15′ Lukaku, 32′ aut. Meret (G), 64′ Raspadori, 84′ J. Vasquez (G)

Venezia-Fiorentina 2-1 60′ Candé, 68′ Oristanio, 77′ Mandragora (F)

Atalanta-Roma 2-1 9′ Lookman, 32′ Cristante (R), 76′ Sulemana

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 78

Inter 77

Atalanta 71

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Verona 33

Parma 32

Venezia 29

Lecce 28

Empoli 28

Monza 18

TRENTASETTESIMA GIORNATA SERIE A (domenica 18 maggio)

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

Verona-Como